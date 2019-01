: Fed lascia invariati tassi a 2,25-2,50% - NotizieIN : Fed lascia invariati tassi a 2,25-2,50% - TelevideoRai101 : Fed lascia invariati tassi a 2,25-2,50% - tironi76 : RT @classcnbc: #Fed lascia i tassi invariati e utilizzerà una politica con ampie riserve. Politiche sui tassi strumento giusto ma quando ne… -

Come previsto la Federal reserve (la Banca centrale degli Usa)di interesse sui Fed Funds. Il costo del denaro resta fermo nella forchetta fra il 2,25 e il 2,50%. E per il futuro, come aveva già detto lo scorso 4 giugno il suo presidente J. Powell, fa sapere che sarà "paziente". Nel 2018 la Fed ha rialzato i4 volte, mentre le strette salgono a nove dal 2015, da quando cioè l'istituto ha avviato il ciclo di rialzi dopo la crisi finanziaria.(Di giovedì 31 gennaio 2019)