Dopo i No Vax | Sara Cunial M5S porta alla Camera anche i negazionisti della Xylella

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Dai No Vax aiin una settimana. È passata appena una settimana da quandoaveva messo in imbarazzo il Movimento 5 stelle organizzando un eventocon un'associazione dichiaratamente No Vax, senza contraddittorio. La deputata pentastellata ci riprova, questa volta con una conferenza stampa sulla, il batterio che sta causando la morte dei molti ulivi in Salento.La location è sempre la stessa: ladei deputati. La reazione dei colleghi di partito: presa di distanze, imbarazzo, irritazione. In una nota i deputati pentastellati in Commissione Agricoltura hanno bollato come "una mancanza di rispetto" l'iniziativaparlamentare, dal titolo ": un'emergenza democratica. Illegittimità e incostituzionalità dei provvedimenti'". Si legge nel documento che il gesto di"rappresenta una ...