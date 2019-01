Detenuto tenta evasione | agente lo prende a schiaffi e gli punta arma in faccia

ilfogliettone

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Video choc girato da un passante mostra gli attimi concitati dell'arresto di unche aveva cercato di fuggire: appena fuori dall'ospedale di Campobasso, dove era stato portato per una visita, l'uomo getta le stampelle e cerca di fuggire ma i tre agenti della polizia penitenziaria lo bloccano quasi subito, e quando già tutto è finito, e ilnon ha più vie di scampo, uno di loro lo, calci, glila pistola al volto. Gli altri due colleghi lo allontanano e lo calmano.Un video che ha scatenato una dura condanna sull'episodio, prima fra tutte quella del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini: "Deplorevole e inaccettabile". "Come trasformare un'ottima notizia in una situazione deplorevole e inaccettabile", così Basentini ha stigmatizzato le immagini del video, probabilmente girato da un passante, che riprendono i ...