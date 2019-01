Chi è Rutger Bregman | lo studioso che ha conquistato Davos

wired

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) (foto: Simone Padovani/Awakening/Getty Images) Il World Economic Forum disi è concluso il 25 gennaio, ma l’onda lunga sui social continua, almeno per. Forse il suo nome suonerà meno popolare di quello del Principe William o del ceo di Microsoft Satya Nadella, anche loro presenti in Svizzera al tradizionale summit dell’establishment economico e finanziario internazionale, ma lo storico e scrittore olandese è salito alla ribalta grazie a un intervento che ha fatto molto discutere.Partecipando a un panel dal titolo The Cost of Inequality organizzato dal magazine Time,ha posto l’accento su alcune delle contraddizioni del meeting e della società più in generale. Ad esempio, ha notato lo storico, si parla tanto di ambiente ma poi gli ospiti dell’evento ci arrivano sui voli privati; si parla, ha detto testualmente, ...