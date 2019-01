Premier League - Higuain e Sarri flop. Chelsea k.o. a Bournemouth : 4-0 : Crolla il Chelsea di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain. I Blues vengono sconfitti con un netto 4-0 dal Bournemouth: succede tutto nella ripresa. Doppietta di King, 47' e 74',, in mezzo la rete di ...

Il Chelsea di Sarri e Higuain perde 4-0 col Bournemouth : Gonzalo sostituito nel secondo tempo Comincia male l’avventura di Gonzalo Higuain al Chelsea. Maurizio Sarri lo schiera centravanti nel turno infrasettimanale in casa del Bournemouth e lo sostituisce per disperazione a metà ripresa quando i Blues sono già sotto di due gol. Il risultato finale è di quelli senza appello: Bournemouth-Chelsea 4-0, col risultato deciso nella ripresa. Quattro reti dei padroni di casa che scherzano la difesa ...

Pronostico Bournemouth-Chelsea - Premier League 30/1/2019 e probabili formazioni : Analisi Bournemouth-Chelsea, Premier League 30/1/2019Riparte la corsa del Chelsea per consolidare il quarto posto in campionato, divenuto meno solido dopo il ko patito in casa dell’Arsenal. Sarri ed i suoi ragazzi adesso si devono guardare le spalle proprio dai Gunners e dal prepotente ritorno del Manchester United, entrambe adesso a tre lunghezze.Il Bournemouth sta invece gigioneggiando da diversi mesi dopo un avvio strepitoso. Nelle ultime ...

Premier - lo United non si ferma : 4-1 al Bournemouth. Ok City e Chelsea : Nel segno di Ngolo Kanté il Chelsea chiude il 2018 con l'1-0 sul campo del Crystal Palace e vola a più 5 sull'Arsenal, in questo momento l'avversario numero uno per il quarto posto. La squadra di ...

Inghilterra - Coppa di Lega : il Tottenham batte l'Arsenal - Chelsea di misura sul Bournemouth : Completato il quadro delle sfide dei quarti di finali della Coppa di Lega inglese. Notte di lusso per la "seconda" Coppa nazionale di Sua Maestà, impreziosita dal North London Derby tra Arsenal e ...