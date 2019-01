Auguri alla signora Ida di Caorso | spegne 108 candeline AUDIO

Cristiano Ronaldo romanticissimo : gli Auguri di buon compleanno alla sua Georgina sono pieni d’amore [FOTO] : Cristiano Ronaldo dolcissimo nel giorno del 25° compleanno della sua compagna Georgina Rodriguez: il romantico post dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo non perde mai occasione di manifestare tutto il suo amore per la compagna Georgina Rodriguez. Dopo diversi scoop e flirt, sembra che il calciatore portoghese, attaccante della Juventus, abbia finalmente trovato l’amore vero. Oggi la bella argentina, madre della piccola ...

Schumacher - dalla Ferrari alla Mercedes pioggia di Auguri per i 50 anni : 'Siamo con te' : Da Maranello a Stoccarda passando per il Web, le tv e i social di tutti i tipi. Il mondo della Formula 1 e non rendono omaggio a Michael Schumacher , nel giorno in cui il campionissimo della regina della velocità compie mezzo secolo di vita. Un cinquantesimo compleanno naturalmente ...