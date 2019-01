Si sale a 780 euro con la pensione di cittadinanza | ma serve un Isee sotto € 9360

Blastingnews

(Di martedì 29 gennaio 2019) Una cosa certa è che tra manovra di bilancio e maxi decreto del governo, le novità per il sistema previdenziale sono molteplici. Se quota 100 e opzione donna riguardano le nuove pensioni, ladiè argomento che riguarda quelle già in essere. Nei prossimi mesi si annunciano rilevanti novità per quanto concerne gli importi degli assegni attualmente in pagamento da parte dell’Inps. Tra rivalutazione dei trattamenti previdenziali edi, gli importi delle pensioni saliranno in maniera decisa. Con il maxi decreto del governo che ieri sera ha completato il suo naturale iter, con la firma del Presidente della Repubblica e con la conseguente pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, quanto previsto diventa legge. Quota 100, opzione donna, proroga dell’Ape sociale ed anche l’intervento sulle minime diventano realtà. Come funziona ladi ...