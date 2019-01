Metro Exodus non uscirà su Steam prima del 2020

gamerbrain

: Metro Exodus su PC arriverà in esclusiva su Epic Games Store ? - leganerd : Metro Exodus su PC arriverà in esclusiva su Epic Games Store ? - LuisB : RT @Multiplayerit: Metro Exodus, l'esclusiva data all'Epic Store fa schizzare il gioco in vetta a Steam - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Metro Exodus - Xbox One EUR 63,99 -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Dopo un lungo periodo in pre-order susi prepara ad abbandonare la piattaforma fino al 14 Febbraio, a causa di una recente collaborazione tra Epic Games e Deep Silver, per portare il gioco sulla nuova piattaforma Epic Games Store come esclusiva temporanea.esce da: Valve afferma “è un comportamento scorretto” Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic ha dichiarato:è uno dei giochi più attesi e meritati per PC del 2019. Collaboreremo con Deep Silver fin dal lancio per offrire il massimo supporto in termini di marketing.Ci impegniamo ad offrire una percentuale di guadagno dell’88%, permettendo ai creatori di rinvestire ulteriormente sullo sviluppo di grandi giochiIl CEO di Deep Silver ha aggiunto:Sono soddisfatto della piattaforma Epic, offre guadagni ...