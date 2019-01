Isola dei Famosi | tempesta nella notte | tensione tra i naufraghi e danni

Isola dei famosi - indiscrezione terremoto : 'verso la prima squalifica' - il concorrente punito per una frase : L' Isola dei famosi 2019 è alle prime battute e uno degli aspiranti Isolani è già al centro di un'accesa polemica come annunciato da Alvin nel daytime. Il problema sono 'suoi comportamenti pregressi ...

Isola dei famosi - indiscrezione terremoto : "verso la prima squalifica" - il concorrente punito per una frase : L'Isola dei famosi 2019 è alle prime battute e uno degli aspiranti Isolani è già al centro di un'accesa polemica come annunciato da Alvin nel daytime. Il problema sono "suoi comportamenti pregressi all'arrivo" in Honduras. Quindi giovedì, durante la diretta, dovrà rispondere alle accuse che gli verr

Isola dei Famosi : è scontro tra Yuri Rambaldi e Demetra Hampton : Demetra Hampton sbotta contro Yuri Rambaldi all’Isola dei Famosi A L’Isola dei Famosi iniziano le prime difficoltà e anche i primi scontri. Tutti i naufraghi hanno dovuto affrontare una forte tempesta di pioggia e vento. Nella frenesia generale i Galeotti si sono riuniti sono la tenda dei Pirati e Yuri Rambaldi si è scontrato con Demetra Hampton. Il ragazzo cercava di farsi spazio accanto all’attrice ed è iniziata una polemica ...

Isola dei Famosi : i naufraghi iniziano ufficialmente la caccia al cocco d'oro : L'Isola dei Famosi sta mettendo a durissima prova la mente dei vari naufraghi, creando non poche polemiche all'interno dei vari gruppi. Le regole, accettate dai concorrenti, vengono spesso violate e questo porta a delle penalità per tutta la squadra, spingendo i capisquadra ad impartire delle punizioni. Nonostante i normalissimi litigi tra i vari naufraghi di questa edizione, Alvin ha deciso di dare ufficialmente il via alla "caccia al tesoro". ...

Si è fatta sistemare il lato B! Isola dei Famosi - l'indiscrezione su Taylor Mega : Taylor Mega è una delle concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show dei Vip targato Canale 5. La bella 25enne Taylor Mega, dopo le polemiche della prima puntata dell'Isola dei Famosi, è tornata a far parlare di sè per una lista fatta da Fabrizio Corona.L'ex re dei paparazzi, infatti, ha confessato che quando è uscito dal carcere lei è stata una delle sue amanti. E Taylor non è l'unica della lista. Ma della cara Mega ...

Isola dei famosi - strano fuori programma : cosa stanno combinando i naufraghi in Honduras? : FUNWEEK.IT - Da giovedì 24 gennaio è partita L'Isola dei famosi 2019 , eppure per chi segue il reality in Honduras sui social o durante i daytime, c'è qualcosa di strano poiché scarseggiano le news ...

Isola dei Famosi - lo staff di Taylor Mega : "Votate Demetra Hampton" : La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è partita da nemmeno una settimana, ma i motori sono già caldissimi e sia in Honduras, che in Italia, si respira un'atmosfera di tensione piuttosto rara per essere alle prime battute del reality.Ad alimentare le discussioni nella prima puntata del reality show è stata soprattutto l'influencer Taylor Mega, accusata dalla produzione di aver pianificato la sua uscita dalla trasmissione a causa di ...

Isola dei Famosi - si comincia da preghiere - ricerca di cibo e lati B super sexy : Isola dei Famosi si , ri, comincia. I primi giorni dei naufraghi in Honduras sono all'insegna della ricerca di cibo, momenti di raccoglimento e… messa in mostra di lati b super sexy - - VIDEO 1 ...

Isola dei famosi : un naufrago a rischio espulsione per gravi offese alla D'Urso : L'Isola dei famosi ha riaperto i battenti e i gossip cominciano a imperversare sui social. L'inviato Alvin, infatti, ha fatto una comunicazione importantissima riguardo una tematica molto delicata che verrà affrontata giovedì sera, durante la diretta su Canale 5. Si tratta della polemica, scoppiata in queste ore, in merito ad un naufrago, del quale non è stato fatto il nome. La persona in questione, però, pare che un anno fa si fosse resa ...

Isola dei Famosi - scoppiano i primi litigi tra i naufraghi : Marina contro Yuri e John : L'Isola dei Famosi è inziata da meno di una settimana ma già al secondo giorno di convivenza i nervi sono piuttosto tesi tra i naufraghi di entrambi i gruppi. Marina La Rosa in veste di leader dei pirati deve saper gestire le razioni di riso in arrivo sull'Isola per la ciurma e per il suo gruppo. Nonostante l'amministrazione equa evidenziata anche da Ghezzal, sono arrivati i primi battibecchi. In Honduras al momento si litiga per motivi ...

Isola dei Famosi 2019 - cambio di programmazione per il reality : Il programma evita lo scontro diretto con la 69° edizione del Festival di Sanremo e andrà in onda la domenica.

Isola dei FAMOSI 2019/ Anticipazioni e video : la caccia al cocco ha già incoronato il primo finalista? : ISOLA dei FAMOSI 2019, Anticipazioni e cast: Marina La Rosa suscita le prime polemiche e scontri nel gruppo di naufraghi. Ecco perché

Isola dei Famosi - il mistero dei naufraghi scomparsi : Cosa sta succedendo sull’Isola dei Famosi e perché i naufraghi sono scomparsi? Il reality è iniziato da circa una settimana, ma da allora non c’è traccia dei concorrenti. Nella prima puntata dello show Alessia Marcuzzi, affiancata dalle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti, ha presentato al pubblico i naufraghi. Alvin ha svelato di essere l’inviato speciale e di aver ingannato tutto il gruppo, mentre Taylor Mega è ...

A"Da` il c**o a tutti" - naufrago dell'Isola dei Famosi squalificato per quella frase su Barbara D'Urso? Chi è stato : FUNWEEK.IT - Giovedì 31 ne succederanno certamente delle belle nel corso della seconda puntata de L'Isola dei Famosi 8 2019: Alvin, infatti, ha annunciato nel daytime che uno degli aspiranti isolani ...