Contro i razzisti serve una sinistra vera | non le ammucchiate

Insulti razzisti e bestemmie Contro passeggera : filmato inchioda autista del bus : Insulti razzisti contro una passaggera del bus: è stato lo stesso autista a rivolgersi in maniera pesante alla donna che l'aveva invitato a rallentare. Una rimostranza che ha scatenato...

Padova - dall’autista del bus bestemmie e insulti razzisti Contro passeggera che protestava : La donna ricoperta da una raffica di bestemmie e insulti dall'autista del mezzo pubblico solo perché aveva protestato per la presunta velocità elevata dell'autobus. La scena ripresa da un'altra passeggera. L'azienda di trasporto ha avviato una indagine interna e promesso che agirà contro l'uomo quando sarà identificato.Continua a leggere

L’Uefa apre un procedimento Contro il Chelsea per cori razzisti : Il Match con gli ungheresi del Vidi La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Chelsea per dei presunti cori razzisti intonati dai tifosi dei Blues in occasione della gara contro gli ungheresi del Vidi. La gara, giocata lo scorso 13 dicembre, era valida per l’ultimo turno della fase a gironi dell’Europa League. I supporters del Chelsea avrebbero intonato una canzone dispregiativa nei confronti del Tottenham dal ...

Il metodo-Capello Contro i buu razzisti : “i calciatori si devono sedere a centrocampo ed aspettare” : Fabio Capello ha detto la sua in merito al caso razzismo che imperversa negli stadi italiani, i buu sono sempre più frequenti e fastidiosi “I giocatori si devono sedere a centrocampo e aspettare, in questa maniera si aiuterebbe il pubblico sano a far smettere i ‘buu razzisti’. Non si può giocare, voi non rispettate chi gioca e senza rispetto non si può andare avanti, è questo il significato. I giocatori stessi farebbero ...

Rugby - espulso l'allenatore del Rovigo per insulti razzisti Contro un giocatore neozelandese : Per quanto ci riguarda va bene così, si può sbagliare in certi momenti e Casellato è un uomo di sport".

Cori razzisti Contro Kean - la tifoseria del Bologna nega l’accaduto : la nota ufficiale : Durante l’incontro di Coppa Italia tra Bologna e Juventus, gli spettatori rossoblù si sono espressi con Cori razzisti contro Kean? La replica della tifoseria emiliana “Facendo riferimento a quanto riportato in telecronaca, scritto dai quotidiani e dai siti specializzati circa gli ululati razzisti partiti dai tifosi del Bologna all’indirizzo del giocatore Kean il Centro Bologna club, vista l’infondatezza di quanto ...

Bologna-Juventus - cori razzisti Contro Kean : ululati dagli spalti del Dall'Ara : Non inizia nel migliore dei modi la tre giorni di Coppa Italia dato che in due partite su tre si sono verificati episodi di razzismo. Si era partiti con la sfida tra la Lazio di Simone Inzaghi e il ...

Cori razzisti e antisemiti dalla curva della Lazio alla prima di Coppa Italia Contro il Novara : alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati i Cori «giallorosso ebreo» e «questa Roma qua sembra l’Africa».

Lazio-Novara - cori razzisti - antisemiti e Contro la polizia all'Olimpico : Lazio-Novara macchiata da cori antisemiti e di stampo razzista. Sono partiti alla mezz'ora del primo tempo della gara di Coppa Italia all'Olimpico. Provenivano da una parte della Curva Nord e avevano ...

Mertens : 'Koulibaly non era giù per il rosso in Inter-Napoli - sentiva di aver perso Contro i razzisti' : "Non capiamo questi ululati che fanno a ragazzi come Koulibaly. Per me è un fratello e so quanto sia sensibile verso questo tema. Nello spogliatoio l'ho visto proprio male. Non per il cartellino rosso,...

Il Napoli sfida Salvini : pronti a fermarci Contro i cori razzisti : ...in attesa della sentenza sul ricorso per la squalifica rimediata a causa di quegli applausi a suo dire indirizzati a chi lo aveva insultato e non all'arbitro Mazzoleni - hanno fatto il giro del mondo.

Il Napoli Contro Salvini : 'Ci fermeremo in caso di cori razzisti' : Il Napoli conferma la linea della fermezza e l'intenzione di prendere iniziative anche clamorose in campo se si ripetessero cori razzisti durante le partite. Lo si apprende da fonti del club dopo le ...

Cori razzisti Contro i meridionali nel vicentino : coinvolti bambini : Cori razzisti contro i meridionali, qualcuno sostiene (ma il fatto è verificare) in particolare contro i napoletani, sono stati lanciati dagli spalti durante una gara del campionato di calcio di prima categoria tra il Prix Marola e il Montebello, nel vicentino. L'arbitro Guiotto di Schio, ha scritto tutto nel referto a fine gara, e quindi sull'episodio, che avrebbe coinvolto anche alcuni ragazzini sulle gradinate, è attesa la ...