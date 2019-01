Samsung | addio imballaggi e confezioni inquinanti Dal 2019 verranno impiegate

Samsung Galaxy S10 : nuove immagini dello smartphone/ In arrivo una versione Pro : addio a 'Plus' per top gamma? : Samsung Galaxy S10: le prime foto/ Le immagini delle tre versioni E, standard e Plus: ecco come sarà il nuovo smartphone sudcoreano

Doloroso addio Samsung Galaxy S9 con Pie : niente più Adoptable Storage : Un'altra pessima notizia investe l'aggiornamento ufficiale ad Android Pie in programma per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che pare non includerà la funzionalità dell'Adoptable Storage. Come riportato da SamMobile qualche minuto fa, la funzione, intercettata in un firmware basato nell'ultima distribuzione Android rilasciato negli Stati Uniti, non ha girato a dovere, cosa che lascia pensare all'abbandono della caratteristica da parte ...

Addio definitivo alle cornici per il Samsung Galaxy S10 : interessantissimo video su Twitter : Ormai non trascorre un solo giorno senza interessanti indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy S10, il nuovo top di gamma atteso sul mercato durante le prime settimane del 2019 con alcune caratteristiche distintive che per forza di cose potrebbero fare la differenza agli occhi di coloro che vogliono il meglio. Quali saranno i punti di forza di quello che viene preannunciato come un autentico gioiellino? Dopo aver analizzato la questione delle ...