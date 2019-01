Nuove conferme sui tentativi di Electronic Arts di portare il Frostbite Engine su

Calciomercato Milan - per Muriel Nuove conferme dalla Spagna : Calciomercato Milan – dalla Spagna giungono nuove conferme sul fatto che la dirigenza del Milan negli scorsi giorni ha contattato il Siviglia per effettuare un sondaggio sul possibile ritorno in Serie A di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, che nei precedenti anni aveva giocato molto con la maglia della squadra andalusa, con l’approdo in panchina di […] L'articolo Calciomercato Milan, per Muriel nuove conferme dalla ...

Festival di Sanremo 2019 tra conferme - smentite e Nuove voci : conduttori - ospiti e cantanti in gara al Baglioni bis : Al Festival di Sanremo 2019 manca sempre meno ma le uniche conferme al momento si hanno a proposito delle date della kermesse canora: dal 5 al 9 febbraio 2019 il Festival andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1. 24 gli emergenti di Sanremo Giovani che si sfideranno il 20 e il 21 dicembre in diretta su Rai1 nel Festival a loro dedicato. 2 quelli che andranno al Festival di febbraio per gareggiare con i Big. Zero le ...