Royal Rumble match | 30 i partecipanti | John Cena e Seth Rollins tra i nomi sicuri

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Si avvicina il momento della2019, l'evento di wrestling targato Wwe che è senz'altro uno dei più importanti della stagione di questo sport-entertainment. Questo perché dai risultati si iniziano a capire gli sri di Wrestlemania. Tanti titoli in palio neiprogrammati domenica 27 gennaio a Phoenix (in Italia le prime ore del 28), ma il più atteso è senz'altro quello che dà il nome allo stesso evento, vale a dire laIn cosa consiste laQuesta tipologia diprevede la partecipazione di ben trenta atleti, che entreranno sul ring a distanza di un intervallo di tempo che in genere consiste in 90 secondi. Quindi ci sarà battaglia sul ring e l'unico modo per eliminare un rivale è quello di farlo uscire dal quadrato sopra la terza corda. Non valgono gli schienamenti e nemmeno le sottomissioni. Il vincitore sarà l'unico lottatore rimasto sul ring. ...