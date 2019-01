Lecce - precipita ultraleggero : due morti : Due persone sono morte nel pomeriggio nelle campagne di Ugento , in provincia di Lecce , dopo che il velivolo ultraleggero a bordo del quale viaggiavano è precipita to. Sul posto sono intervenuti i ...

Lecce - ultraleggero precipita vicino a centro abitato. Due morti : Un ultraleggero è precipita to vicino a Ugento , in provincia di Lecce , ed ha preso fuoco. Morte le due persone a bordo del velivolo: Tommaso Arbace, 73 anni, imprenditore edile di Gagliano del Capo, ...

Lecce - precipita ultraleggero sulla provinciale : si temono 2 morti : Un aereo ultraleggero è caduto in Salento , in Puglia, nei pressi della strada provinciale tra Ugento e la frazione di Gemini, in provincia di Lecce . Due le persone a bordo che sarebbero morte nell'...

Lecce - paura per un 67enne : precipita dagli scogli davanti agli amici e scompare in mare : Decine di persone sono impegnate nelle ricerche di un uomo di 67 anni di Gagliano del Capo, scomparso in mare questa mattina mentre risaliva la scogliera nella zone del Ciolo, sulla costa tra Gagliano e Leuca. L'uomo era andato a pesca con alcuni amici quando è caduto rovinosamente, finendo in mare.Continua a leggere