Boxe | Jaime Munguia batte Inoue Keith Thurman sconfigge Lopez Ora le sfide con Canelo e

(Di domenica 27 gennaio 2019) Ricchissima serata dicon ben tre titoli iridati in palio, negli USA lo spettacolo è stato assoluto protagonista con tre incontri molto avvincenti che hanno catturato l’attenzione di tutti gli appassionati.Riflettori puntati in particolar modo sul Toyota Center di Houston doveha difeso la cintura WBO dei pesi superwelter contro Takeshi. Il 22enne messicano, con un record di 32 vittorie in altrettanti incontri disputati, si è imposto nettamente ai punti con verdetto unanime (120-108, 120-108, 119-109): i giudici hanno premiato il nativo di Tijuana in tutte le riprese, apprezzando la sua capacità di controllare il ring contro il 29enne del Sol Levante che è incappato nella prima sconfitta in carriera.Al Barclays Center di Brooklyn, invece,si è confermato Campione del Mondo dei pesi welterndo ai punti Josesito: ...