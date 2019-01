A Elia Viviani la Cadel Evans Race

Ciclismo - Cadel Evans Race 2019 : immenso Elia Viviani - Caleb Ewan non può nulla : Cadel Evans Race 2019, successo per l’azzurro Elia Viviani davanti al collega della Lotto Soudal Caleb Ewan ed a Daryl Impey Elia Viviani ha vinto la Cadel Evans Race 2019, secondo appuntamento della stagione ciclistica australiana. Una gara vinta in volta dal ciclista azzurro, dopo che Richie Porte ha provato a staccare tutti con una fuga solitaria ripresa poi nel finale dal gruppo. Dopo la vittoria nella Santos Tour Down Under, ...

Ciclismo - Cadel Evans Race 2019 : Elia Viviani in trionfo! L'azzurro regola Caleb Ewan e Daryl Impey in volata : Elia Viviani aggiunge un'altra vittoria alla sua personale collezione e conquista la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2019, secondo appuntamento della stagione ciclistica in Australia. L'azzurro, forse il principale favorito alla vigilia, ha gestito al meglio la pressione e le tante attese nei suoi confronti imponendosi con una volata di potenza e classe e centrando il secondo successo della propria stagione, dopo ...

Cadel Evans Race 2019 - i favoriti e gli italiani al via. Elia Viviani sogna la vittoria - Daryl Impey e Jay McCarthy gli avversari principali : Si correrà domenica 27 gennaio la prima prova in linea in calendario per il World Tour 2019. Dopo le sei tappe del Santos Tour Down Under, si rimane in Australia per la quinta edizione della Cadel Evans Great Ocean Road Race, gara organizzata direttamente dal vincitore del Tour de France 2011. Inserita del massimo circuito internazionale dal 2017, la corsa prevede un percorso di 163 km, partenza e arrivo sul lungomare di Geelong ed un anello ...

Cadel Road Race – Nel criterium di Melbourne la spunta la Quick Step Floors : applausi per Elia Viviani : Viviani ancora protagonista: l’azzurro guida la classifica degli sprinter della Towards Zero Race Melbourne della Cadel Evans Great Ocean Road Race 2019 Dopo il Tour Down Under 2019, i ciclisti sono pronti a sfidarsi nuovamente, ancora una volta in Australia, nella Cadel Evans Great Ocean Road Race 2019, corsa che si disputerà domenica. In attesa della sfida di un giorno che regalerà sicuramente tanto spettacolo, i corridori dei team ...

Tour Down Under 2019 : Elia Viviani già in grande spolvero - si fa vedere Diego Ulissi : Si è disputata in terra australiana la prima gara stagionale per quanto riguarda il circuito World Tour di ciclismo su strada: il Tour Down Under. In Oceania ad imporsi per il secondo anno di fila nella classifica generale è il campione sudafricano Daryl Impey, mentre a Willunga Hill, nella frazione più impegnativa, la spunta il solito Richie Porte: la collina è praticamente casa sua. Buoni risultati in casa Italia: segnali positivi in vista di ...

Tour Down Under 2019 : Caleb Ewan declassato dalla giuria nella quinta tappa. Vince Jasper Philipsen - quinto Elia Viviani : La decisione della giura ribalta il risultato della quinta tappa del Tour Down Under 2019. Il primo a tagliare il traguardo di Strathalbyn è l’australiano Caleb Ewan, che è stato però declassato dalla giura per un contatto irregolare durante la volata. A centrare il successo è così il 20enne belga Jasper Philipsen, secondo, davanti allo slovacco Peter Sagan e all’olandese Danny van Poppel. quinto posto per il campione italiano Elia Viviani, ...

Ciclismo - Tour Down Under 2019 - Elia Viviani : “Ho dovuto fare un lungo sprint per cercare di recuperare” : Al termine della tappa odierna del Tour Down Under, Elia Viviani, piuttosto deluso, ha parlato ai microfoni di cyclingnews.com per esprimere le sensazioni circa quanto accaduto nel finale e le prossime frazioni. Il velocista italiano ha dichiarato: “Oggi non siamo mai stati in una buona posizione al Tour Down Under. Sapevamo che tutto doveva essere perfetto per permetterci di vincere, ma oggi non siamo mai stati in una buona posizione. ...

Classifica Tour Down Under 2019 : Patrick Bevin balza al comando - secondo Elia Viviani : Andiamo a scoprire la Classifica del Tour Down Under 2019, prima corsa del circuito World Tour per quanto riguarda la nuova stagione: al comando dopo la seconda tappa si è portato il neozelandese Patrick Bevin, che ha sottratto la prima posizione all’azzurro Elia Viviani con il successo nella frazione odierna. La graduatoria comunque cambierà drasticamente nell’ultima giornata, con la scalata a Willunga Hill. Classifica Tour Down ...

Tour Down Under 2019 : Patrick Bevin trionfa davanti a Ewan e Sagan nella volata della seconda tappa. Settimo posto per Elia Viviani : Il neozelandese Patrick Bevin (CCC) conquista in volata la seconda tappa del Santos Tour Down Under 2019. Il 27enne nato a Taupo, laureatosi campione nazionale a cronometro ad inizio gennaio, ha preceduto sul traguardo l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) e lo slovacco Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Primo successo in carriera in una corsa World Tour per il corridore della formazione polacca, protagonista della fuga nella giornata di ...

Ciclismo - Tour Down Under : Elia Viviani vince in volata la prima tappa : Un anno fa, con 18 successi, è stato il ciclista più vincente del mondo. Domenica scorsa, alla prima uscita stagionale alla Down Under Classic era stato tagliato fuori dai giochi da una caduta. Oggi il veronese Elia Viviani, Deceuninck-QuickStep, ha offerto una ...

Tour Down Under - spettacolare rimonta e vittoria di Elia Viviani nella prima tappa : Elia Viviani comincia la nuova stagione nello stesso modo con cui aveva chiuso quella vecchia, e cioè vincendo alla grande. Il Campione d’Italia ha avuto ragione di Max Walscheid nella prima tappa del Tour Down Under dopo un’entusiasmante rimonta. Il velocista della Deceuninck Quickstep sembrava irrimediabilmente chiuso negli ultimi 200 metri, ma è riuscito a trovare di forza uno spazio ad un soffio dalle transenne, andando poi a riprendere e ...

Classifica Tour Down Under 2019 : Elia Viviani al comando. Jakub Mareczko è terzo : Andiamo a scoprire la Classifica del Tour Down Under 2019, prima corsa del circuito World Tour per quanto riguarda la nuova stagione: al comando dopo la prima tappa c’è Elia Viviani che allo sprint ha dominato in lungo e in largo. Bene in casa Italia anche Jakub Mareczko che è terzo. La graduatoria comunque cambierà drasticamente nell’ultima giornata, con la scalata a Willunga Hill. Classifica Tour Down Under ...