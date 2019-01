Toscana Aeroporti - presentato progetto ampliamento terminal Aeroporto Pisa : C'è un nuovo progetto per l' Aeroporto di Pisa : l' ampliamento del terminal e delle infrastrutture di volo a esso collegate nell'ambito del Master Plan 2018-2028. A presentare il progetto il ...

Toscana Aeroporti partecipa alla Giornata Mondiale Contro la Violenza alla Donne : In occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza alle Donne , Toscana Aeroporti , che da quasi tre anni ha avviato il progetto " Toscana Aeroporti per Michela " in memoria della dipendente ...