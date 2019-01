L' Ue inizia a pensare che la ' no deal Brexit' sia meglio di allungare i tempi

Inter - si inizia a pensare ai riscatti : pochi dubbi per Vrsaljko e Politano - Keita in bilico : L’Inter inizia a pensare ai riscatti per evitare che si ripeta la situazione dell’anno scorso, con Cancelo e Rafinha che non sono stati confermati dal club per questioni di settlement agreement. Da giugno questo cesserà e i nerazzurri avranno più libertà di movimento. I prestiti da riscattare sono quelli di Vrsaljko, Politano e Keita. Nonostante gli infortuni, la società sembra avere pochi dubbi in merito al croato e lo stesso ...

Juventus - si inizia a pensare alla gara contro la Fiorentina : non ci sarà Alex Sandro : Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita di sabato contro la Fiorentina. I bianconeri, oggi, hanno continuato a lavorare divisi in gruppi visto che chi ha giocato contro il Valencia si è ancora dedicato ad una sessione di recupero, mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta basata sulla tecnica. Intanto, Massimiliano Allegri ha già iniziare a pensare alla formazione da schierare al Franchi e sta ...