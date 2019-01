Italia - CGIA : dal 2000 crescita media annua pari a zero : L'economia mondiale sta rallentando , manifestando evidenti segnali di incertezza e di sfiducia in tutta l'area dell'euro che, comunque, in questi ultimi 18 anni è cresciuta del 30 per cento; 7 volte ...

P.a. - dossier Cgia : in Italia e in Grecia la peggior burocrazia d'Europa : Nell'Eurozona solo la Grecia sta peggio dell 'Italia per quanto riguarda la Pubblica amministrazione . E' il risultato dell'elaborazione, riferita al 2017, realizzata dalla Cgia di Mestre su dati ...

