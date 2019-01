Andrea è il Nuovo Tronista di Uomini e Donne!

gossipnews.tv

: Frizzante, determinato e ambizioso è alla ricerca di un amore folle... Andrea è il nuovo tronista! Cliccate qui per… - uominiedonne : Frizzante, determinato e ambizioso è alla ricerca di un amore folle... Andrea è il nuovo tronista! Cliccate qui per… - WittyTV : ?? NUOVO TRONISTA ALERT ?? Cliccate qui per conoscere meglio Andrea! #UominieDonne - AlessiaMorani : Abbiamo vinto il collegio di #Cagliari! Benvenuto al nuovo collega Andrea Frailis #Camera #Sardegna -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Ae Donne è stato presentato il. Scopriamo insieme chi è, e qualche informazione in più suldel trono classico…Durante l’ultima registrazione del trono classico die Donne è stato presentato il, che andrà a sostituire Teresa Langella, ormai ad un passo dalla sua scelta. Possiamo rivelarvi che il suo nome è, 25 anni, di origini meridionali, con un passato da calciatore, anche se ora lavora come modello, sfilando per tantissimi brand del mondo della moda.Nel video di presentazione diil ragazzo si descrive come una persona frizzante, determinata e molto ambiziosa, disposta a mettere in discussione tutte le certezze della propria vita, a favore di nuove ed inaspettate esperienze, in grado di arricchire il suo bagaglio esistenziale. Una persona che non sopporta la monotonia, che ama vivere ...