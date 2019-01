Taylor Mega prima eliminata? Isola dei Famosi 2019 | salta la strategia della naufraga

"Tre settimane e torno" - Taylor Mega nella bufera : "Tre settimane, torno e conquistiamo il mondo". E' quanto dice Taylor Mega in un video mostrato durante la prima puntata della nuova edizione dell' Isola dei Famosi , facendo scoppiare la polemica sulla presunta partecipazione 'a tempo' ...

Isola dei Famosi 2019/ Video e nomination : Taylor Mega salva il debutto - la Marcuzzi sembra stanca : Isola dei Famosi 2019, Video e nomination: Taylor Mega al televoto con Demetra Hampton e Kaspar Capparoni. La Marcuzzi è stanca?

Isola dei Famosi 2019 - Alessia Marcuzzi contro Taylor Mega : «stai facendo un gioco che non ci piace» : Primi litigi all' . Alessia Marcuzzi castiga in diretta Taylor Mega dopo aver mostrato un video pubblicato dalla influencer sui social in cui annuciava che la sua permanenza sull'Isola sarebbe durata ...

Isola dei famosi - bordello nomination. Al televoto Demetra Hampton - Capparoni e Taylor Mega : L'Isola dei famosi ha già un soprannome "l'Isola delle smutandate". La prima puntata del reality di sopravvivenza parte benino tra Gialappa's Band, polemiche, pugnalate e figuracce, una su tutte ...

L’Isola dei Famosi 2019 conquista tutti tra il trash - le nudità di Francesca Cipriani e Taylor Mega con le spalle al muro : Ottimo esordio per L'Isola dei Famosi 2019 che in "sole" 4 ore di diretta, o poco meno, spazza via tre mesi di noioso Grande Fratello Vip 3. Alessia Marcuzzi aveva ribadito il fatto che sono i concorrenti a decretare il successo di un reality e così è stato. Tanta carne al fuoco per questa prima serata della nuova edizione che davvero promette di essere spettacolare sotto ogni punto di vista. Tutto quello che un programma di intrattenimento ...

Isola Dei Famosi 2019 - Prima Puntata : Alessia Marcuzzi Smaschera Taylor Mega! : Nella Prima Puntata de L’Isola Dei Famosi, i naufraghi affrontano già le prime sfide. Alessia Marcuzzi presenta le prime due polene. Nella palapa, Alessia Marcuzzi Smaschera le intenzioni di una naufraga! Jo Squillo grande assente! Marina La Rosa giudicata antipatica dagli altri naufraghi! Isola Dei Famosi 2019: I naufraghi approdano sulla terraferma ed affrontano le prove ricompensa. Jo Squillo assente per problemi familiari! Conosciamo ...

Isola - Taylor Mega : 'Tre settimane e me ne vado' - Alessia Marcuzzi sospetta la 'strategia' : Nella serata tra il 24 e il 25 gennaio è andata in onda la prima puntata de L'Isola Dei Famosi, il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi che giunge nel 2019 alla sua quattordicesima edizione consecutiva. Il primo appuntamento de L'Isola 14 ha visto Taylor Mega catturare l'attenzione dei media, a seguito di un rvm mostrato da Alessia Marcuzzi in diretta, nel quale l'influencer sostiene che avrebbe resistito in Honduras per sole tre settimane ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega accusata di aver già deciso il suo ritiro dal programma. Alba Parietti : "Sei una tonta" : Durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi, si è consumata subito una bella polemica riguardante la concorrente social di questa quattordicesima edizione, l'influencer Taylor Mega.A Taylor Mega, infatti, è stato mostrato un video, condiviso da lei su Instagram, con il quale ha annunciato ai suoi follower che la sua avventura all'Isola sarebbe durata solo tre settimane.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Taylor Mega accusata di ...

Taylor Mega fa infuriare Alessia Marcuzzi. D’Eusanio : “Sei scorretta!” : Alessia Marcuzzi bacchetta Taylor Mega in diretta all’Isola Dopo che tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno fatto il loro ingresso nella Palapa, Alessia Marcuzzi si è arrabbiata con Taylor Mega a causa di un video che l’influencer aveva pubblicato sui social. Nella clip pubblicata da Taylor Mega, affermava ai suoi fan che sarebbe tornata in Italia nel giro di 3 settimane: il sospetto che ha avuto la conduttrice era ...

Isola dei Famosi 2019 - prima puntata in diretta : Marcuzzi smaschera Taylor Mega? : Alessia Marcuzzi - prima puntata Isola dei Famosi 2019 Ci siamo: riparte l’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della prima puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della prima puntata 21.43: La storica voce dell’Isola dà il via alla quattordicesima edizione. 21.45: ...

