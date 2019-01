Rapporto Oxfam | per curare le diseguaglianze un fisco più equo e più pensiero

Oxfam - stanno tornando i faraoni. Ce lo dice l’ultimo Rapporto sulla distribuzione della ricchezza : La prima volta che mi imbattei nel rapporto sulla distribuzione della ricchezza che Oxfam rende noto alla vigilia del supervertice di Davos i miliardari necessari a “pesare” tanto quanto la metà della popolazione mondiale erano alcune centinaia. Mi parve un dato così sconvolgente che presi a concludere ogni mio contributo nella radio in cui allora lavoravo con un “ricordatevi di Oxfam ”. Uno squilibrio che da solo, scrissi, mi sembrava ...

Disuguaglianza : l'ingiusta distribuzione della ricchezza nel Rapporto Oxfam : Il mondo dipinto dal rapporto globale di Oxfam è in bianco e nero, con buona pace per le sfumature: sempre più persone in povertà estrema da una parte, pochi Paperoni ultra-miliardari dall'altra. ...