NBA 2019 | i risultati della notte 25 Gennaio | i Warriors passano a Washington | tutto

NBA All Star Game 2019 - i titolari delle squadre : le foto : Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la NBA ha comunicato i dieci titolari del prossimo All-Star Game, che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis Antetokounmpo. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 Gennaio) : ritorno con sconfitta per Belinelli a Philadelphia. Career high per James Harden : Sono dieci le partite della notte NBA. ritorno con sconfitta per Marco Belinelli a Philadelphia. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati sconfitti per 122-120 dai Sixers al termine di un match equilibrato e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto. Gli Spurs sono stati avanti anche di otto punti a due minuti dalla fine, prima di subire la rimonta di Philadelphia: canestro di Simmons, tripla di Shamet e poi soprattutto il gioco da ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 gennaio) : Toronto e Oklahoma City avanti tutta - Dallas sconfigge i Clippers privi di Danilo Gallinari : Soltanto quattro le partite in programma in questa notte NBA. Cadono a Dallas i Los Angeles Clippers ancora privi di Danilo Gallinari, mentre Toronto e Oklahoma City superano senza troppe difficoltà Sacramento e Portland. Successo esterno per Minnesota a Phoenix. Termina come da pronostico la sfida tra Toronto Raptors e Sacramento Kings. La formazione canadese si impone con un netto 120-105 con un’ottima prestazione di squadra. Kyle Lowry ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trascina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

La settimana NBA del 21-01-2019 : Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns 116-114Impossibile non iniziare dalla fine, dalla gioia di Derrick Rose e dei suoi compagni; consapevoli di aver affidato il loro destino nelle mani giuste. Quelle di un campione ritrovato come il n°25 dei T’wolves, che ben sapeva quanto la sua squadra avesse bisogno di un successo del genere (le ultime tre sconfitte casalinghe erano state tutte con un solo possesso di scarto). A 30 secondi dalla sirena il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 Gennaio) : San Antonio e Belinelli sconfitti dai Clippers - Rose fa impazzire Minnesota - bene Indiana : Sono state solo tre le partite della notte NBA. Niente derby italiano e sconfitta anche per l’unico dei due azzurri sceso in campo. Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs sono stati battuti 103-95 in casa dai Los Angeles Clippers, privi di Danilo Gallinari, che è rimasto fuori per i problemi alla schiena accusati nell’ultimo match contro Golden State. I Clippers sono partiti fortissimo nel primo quarto, toccando il +12 (38-26) e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

Al via la JR. NBA Fip League 2019 : 8 città in lotta per l’anello : Ampliato a 8 il numero delle città: Ancona, Bari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Trieste e Venezia La quarta edizione della Jr. NBA FIP League comincerà il prossimo 21 gennaio a Milano. Dopo i primi due anni di “rodaggio” a Roma, e l’aggiunta di Bari ed Ancona dello scorso anno, la lega organizzata dalla National Basketball Association (NBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), si svolgerà quest’anno in ben 8 città (oltre a ...

NBA All-Star Game 2019 – Doncic verso la prima partecipazione da capitano : i risultati dopo la 3ª settimana di votazioni [GALLERY] : L’NBA ha pubblicato i risultati dopo la terza settimana di voazioni: Luka Doncic rischia di essere capitano alla sua prima partecipazione, Antetokounmpo e Irving si giocano il primato ad EST Il count down per le votazioni dell’NBA All-Star Game 2019 è quasi terminato. L’NBA ha pubblicato i risultati ufficiali dopo la terza settimana di votazioni e le somme dei voti (50% fan e 50% diviso fra giocatori e media) inizia a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...

NBA London Game 2019 - Washington-New York in diretta streaming : Alla O2 Arena di Londra va in scena la sfida tra gli Washington Wizards e i New York Knicks , in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in diretta streaming su skysport.it dalle 21.00 con il ...

Pronostici NBA del 17-01-2019 LONDON GAME : L’NBA vola a Londra, per il consueto NBA LONDON GAME. Quest’anno la sfida (che sarà visibile gratis in streaming sul sito di Sky sport) sarà tra Washington Wizards e New York Knicks. Ovviamente i favori dei Pronostici sono tutti per i Wizards, che si trovano solamente due posizioni più su in classifica, ma che hanno un organico decisamente migliore di quello della squadra della grande mela, che inoltre non potrà contare su Evans ...