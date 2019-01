Inter | Thohir vende le quote | ufficiale

Inter - ufficiale l'addio di Thohir : LionRock Capital è il nuovo socio di minoranza : LionRock Capital sosterrà pienamente l'obiettivo chiave dell'Inter, per rendere il Club una delle società migliori del mondo, dentro e fuori dal campo'. LionRock Capital acquisisce il 31,05% di FC ...

Erick Thohir ha ceduto le sue quote dell’Inter al fondo LionRock Capital : L’ex presidente dell’Inter, l’imprenditore indonesiano Erick Thohir, ha ceduto le sue quote della società al fondo LionRock Capital, che ora ne è il nuovo azionista di minoranza. Il fondo, con sede a Hong Kong, ha acquisito il 31,05 per cento delle azioni

Inter - finita l’era Thohir : la LionRock Capital acquisisce le quote del magnate indonesiano : Inter, l’addio a Thohir è divenuto ufficiale quest’oggi, la LionRock Capital ha acquisito le quote del magnate indonesiano: il comunicato Inter, l’era Thohir è ufficialmente terminata. Il club attraverso un comunicato ha fatto sapere che le quote del magnate indonesiano sono state prelevate dalla LionRock Capital, di seguito il contenuto della nota dell’Inter: “FC Internazionale Milano S.p.A. comunica che ...

Inter - LionRock Capital nuovo azionista di minoranza : lascia Thohir : Daniel Kar Keung Tseung è il 47enne imprenditore sino-americano fondatore e amministratore delegato di LionRock Capital, fondo che anche una partecipazione in Suning Sport di Zhang Jindong.

Inter - il fondo Lionrock socio di Zhang : 150 milioni a Thohir - poi il nuovo stadio : Il fondo di private equity conosciuto a Suning, tanto che detiene una partecipazione in Suning Sport. Un nuovo partner dunque gradito alla proprietà con disponibilità per investire, sia sul mercato, ...

Inter - Thohir lascia entro metà febbraio : Presto Thohir cederà le proprie quote dell'Inter ma non vi è ancora alcuna certezza su chi affiancherà Suning nella gestione del club nerazzurro. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come tutto sarà più chiaro entro la metà di febbraio. 'Le voci circolate nel week-end che indicavano in Jack Ma e nel suo equity fund, Junfeng Capital, il possibile nuovo socio di ...

Inter - Jack Ma di Alibaba nuovo socio di Suning?/ Nel mirino 31% di Thohir : maxi-trama dalla Cina verso Zhang : Inter, nuove trame dalla Cina: Jack Ma di Alibaba nuovo socio-partner di Suning? La sfida alla famiglia Zhang e l'ingresso in società: ultime notizie

Nuovo socio Inter - spunta il fondo di Jack Ma : nel mirino il 31% di Thohir : L'addio di Erick Thohir potrebbe aprire le porte dell'Inter a Jack Ma: sarebbe il patron di Alibaba il Nuovo socio di Suning nel club. L'articolo Nuovo socio Inter, spunta il fondo di Jack Ma: nel mirino il 31% di Thohir è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - il nuovo fondo di Hong Kong pronto a prelevare le quote di Thohir (RUMORS) : In casa Inter potrebbe esserci presto una nuova rivoluzione societaria. Si è parlato a lungo della cessione del trentuno per cento del pacchetto societario detenuto dall'ormai ex presidente Erick Thohir. Qualche mese fa sembrava potesse essere Suning ad acquistarlo assumendo il pieno controllo del club nerazzurro. Negli ultimi giorni, però, sembrano esserci importanti novità visto che dovrebbe essere un fondo di Hong Kong ad acquisire le quote ...