Incidente elicottero-aereo da turismo sul ghiacciaio del Rutor

Aosta - Incidente sul ghiacciaio del Rutor : scontro elicottero-aereo da turismo : Un aereo turistico e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor , in Valle d' Aosta . Si temono diverse vittime. A dar notizia dell' incidente è il corpo nazionale del soccorso alpino che sta intervenendo nella zona dello schianto. Le prime informazioni parlano di diversi morti.

Incidente in Messico : elicottero si schianta - morti governatrice e marito : Grave Incidente in Messico: l’attuale e l’ex governatore dello stato messicano centrale di Puebla, moglie e marito, sono morti nella vigilia di Natale. L’elicottero su cui viaggiavano la governatrice Martha Erika Alonso e l’ex governatore Rafael Moreno Valle si è schiantato nel municipio di Santa Maria Coronango, poco dopo il decollo da un eliporto della città di Puebla, mentre si dirigeva a Città del Messico. Sono ...