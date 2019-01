In Cina si lavora già al 6G | con velocità in Terabit s - GizBlog

Pioltello : Trenord - viCinanza a lavoratori e famiglie vittime coinvolte : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "In questa giornata di ricordo, siamo qui per esprimere la vicinanza di Trenord e di tutti i lavoratori alle persone che sono state coinvolte nell’incidente”. Lo afferma Federica Santini, presidente di Trenord, presente con l’amministratore delegato Marco Piuri alla cer

Masterchef 8 - Giorgio Locatelli : “Io tirare piatti come Bastianich? Chi lavora in una cuCina li paga - quindi non li rompe” : “Umiliare le persone non fa parte dei mio carattere“: a parlare così è Giorgio Locatelli che, ospite della redazione del FattoQuotidiano.it intervistato da Claudia Rossi e Diego Pretini, ha raccontato il suo ruolo da giudice nell’ottava edizione di Masterchef. E alla domanda se sarà un giudice severo, lo chef della locanda Locatelli di Londra ha risposto che sì, lo sarà, ma con uno stile british. Niente piatti tirati alla Joe ...

Juve - Romero si avviCina : si lavora su formula e cifre : La Juventus è la favorita per acquistare il difensore argentino del Genoa Cristian Romero, classe 1998 che ha esordito in serie A proprio contro la signora allo Stadium in quel famoso 1-1 con Bessa a ...

Smog : l’aria inquinata riduce la produttività dei lavoratori - studio in Cina : Calo di produttività? Colpa dell’aria inquinata che si respira sul posto di lavoro. Non è la scusa fantasiosa di un impiegato per giustificare un momento non particolarmente brillante in fatto di performance, ma il dato scientifico che emerge da uno studio condotto in Cina da ricercatori della National University of Singapore (Nus). Gli esperti mostrano che l’esposizione all’inquinamento atmosferico nell’arco di diverse ...

Usa-Cina : i negoziatori di Trump lavorano a un accordo-quadro sul commercio : New York - L'amministrazione Trump sta lavorando in concreto a un accordo con la Cina che riesca a superare la pericolosa guerra commerciale tra le due grandi potenze economiche. E se un'intesa è ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Gregorio Paltrinieri lavora per tornare re. Anche in Cina la concorrenza sarà spietata : Gli occhi della tigre. Gregorio Paltrinieri è pronto. Il carpigiano, dopo aver maCinato chilometri e chilometri con grande determinazione, vuol riprendersi lo scettro dei 1500 stile libero. A lui arrivare secondo o terzo non piace proprio, la vittoria è l’unica cosa che gli interessa, magari Anche abbinata ad un tempo all’altezza delle sue aspettative. Ambizione e grandi motivazioni albergano dentro di sé e dunque i Mondiali in vasca ...