Il fondo LionRock Capital è ufficialmente proprietario di un terzo dell’Inter

Inter - Thohir lascia le quote : il fondo LionRock acquista il 31% : Novità nelle ultime ore in casa Inter, Erick Thohir lascia definitivamente il club, l’ufficialità è arrivata dai nerazzurri: “LionRock Capital (fondo con sede ad Hong Kong e vicino a Suning), ha raggiunto un accordo con International Sports Capital HK Limited per l’acquisizione del 31,05% delle azioni del Club. Conseguentemente, LionRock Capital diventa il nuovo azionista di minoranza dell’Inter”. ...