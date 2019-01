Esce Non Abbiamo Armi – Il Concerto | il cofanetto di Ermal Meta per rivivere le emozioni

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 - Sofia Goggia : “Bello tornare - la prova è andata bene” - Federica Brignone : “Posso crEscere molto” : La prima prova della discesa libera di Garmisch (clicca qui per la cronaca), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, ha riservato spunti interessanti per le nostre atlete. In primis ha segnato il ritorno, quantomeno a livello di test, per Sofia Goggia, dopo il lungo stop per infortunio, ma anche per le sue colleghe il primo assaggio sulla Kandahar è stato utile in vista del weekend. La prima a parlare al sito ufficiale Fisi.org è ...

Usa - consigliere di Trump avverte : se shutdown continua - economia non crEscerà nel primo trimestre 2019 : Usa, consigliere di Trump avverte: se shutdown continua, economia non crescerà nel primo trimestre 2019

Migranti - la Germania Esce dalla missione Sophia : 'Linea dell'Italia troppo dura'. Salvini : 'Non è un problema' : La decisione della Germania di stoppare la partecipazione alla missione europea Sophia sarebbe la conseguenza della linea dura del governo italiano sull'accoglienza dei Migranti dalle navi. È quanto ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Le Olimpiadi mi hanno cambiata. Non mi pongo limiti - ma l’Italia deve ancora crEscere” : ESCLUSIVA OA SPORT – Si lavora alacremente in quel di Erfurt (Germania), città extracircondariale tedesca di 206.219 abitanti, capitale e centro maggiore della Turingia. La Nazionale italiana di Speed skating si sta preparando in vista dei prossimi appuntamenti: il primo in ordine di tempo è la quinta tappa di Coppa del Mondo ad Hamar (Norvegia), dal 1° al 3 febbraio, ma le vere priorità sono i Mondiali su singole distanze ad Inzell ...

L'Italia non crEsce? E' un complotto : ... mostrando quasi sempre troppa generosità nell'assecondare i numeri di comodo presentati dai governi e cogliendo quasi sempre in ritardo i rallentamenti dell'economia reale. L'ipotesi di crescita a +...

Brexit - May : "Non si Esce senza accordo" : La Premier britannica Theresa May ha parlato oggi alla Camera dei Comuni per fare il punto sulla situazione dopo che l'accordo raggiunto con Bruxelles sulla Brexit è stato bocciato dal suo Parlamento. Il Primo Ministro si è detta disposta al dialogo con i deputati per elaborare un piano B, purché sia un confronto "costruttivo" e "senza precondizioni". Ha anche detto di aver già ascoltato gli esponenti di vari partiti e i deputati di diversi ...

Internet dipendenti : una famiglia pugliese non Esce di casa per più di 2 anni «Hikikomori» : chi sono : Gli hikikomori del Salento sempre di fronte al computer. Il figlio 15enne non era più capace di camminare. Con il padre e la madre mangiava solo merendine

Chi sottovaluta il crEscente consumo di suolo non ha a cuore l'Italia : Chi sottovaluta il crescente consumo di suolo non ha a cuore l'Italia. Mi riferisco ovviamente al Paese che l'immaginario mondiale colloca tra i più belli anche per la miriade variegata dei suoi paesaggi, che sono il risultato di un processo incessante di trasformazione dei luoghi che nei secoli aveva mantenuto intatto ed equilibrato il rapporto fra le parti, fra le aree urbanizzate e gli spazi naturali.Ognuno può facilmente ...

L'OraSì brilla a lungo ma nel finale non riEsce a reggere i colpi di Montegranaro : Montegranaro-Ravenna 74-65 , 12-18, 40-35, 54-52, EXTRALIGHT Montegranaro: Palermo 15, Corbett 19, Mastellari 7, Amoroso 12, Simmons 14, Treier 3, Traini 4, Testa, Petrovic. All.: Pancotto. ORASI' ...

Riscatto Laurea : si va in pensione prima ma con un assegno che non crEsce : Il "decretone" che introduce le nuove disposizioni su Reddito di Cittadinanza e Quota 100, come sappiamo, ha al suo interno una precisa disposizione che introduce la possibilità per chi non ha ancora compiuto 45 anni di pagare un'importo forfettario di circa 5.000 euro per gli anni della Laurea. Questo per consentire a questi soggetti di andare in pensione prima rispetto a quanto accadrebbe se questa possibilità non fosse concessa. Il Governo ...

Riscatto laurea - la pensione si avvicina ma l’assegno non crEsce : Il nuovo Riscatto della laurea è valido solo per arrivare prima al traguardo della pensione ma non incide minimamente sulla misura dell’assegno. A differenza della pace contributiva, la nuova agevolazione sui riscatti della laurea è “stabile”. Si tratta di una opzione che non stravolge le forme di Riscatto tradizionali - che restano in vita - ma piuttosto aggiunge una possibilità in più...

C'è posta per te - Al Bano e Romina cantano Ci sarà e Maria De Filippi non riEsce a trattenersi : AlBano Carrisi e Romina Power hanno cantato Ci sarà in diretta da Maria De Filippi a C'è posta per te. E tutto il pubblico, compresi i protagonisti della puntata si sono messi a cantare. Forte l'emozione anche per la conduttrice che seduta tra il pubblico non è riuscita a trattenersi e ha intonato l

Usa : bimba Esce di casa di notte - non riEsce più a rientrare e muore congelata : Una vera e propria tragedia quella accaduta nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America, precisamente nel New Hampshire. A perdere la vita, ancora una volta purtroppo, è una piccola creatura. La vittima è infatti una bambina di appena due anni, Sofia Van Schoick, che è stata ritrovata priva di vita fuori dalla sua abitazione. Secondo quanto riferisce il noto quotidiano Il Messaggero, infatti, la piccola era uscita di casa da sola nel cuore ...