Domani 25 anni Fi | con i gilet azzurri

Domani a Ragusa i funerali di Gianni Reina : Domani, 23 gennaio, nella Cattedrale San Giovanni a Ragusa si terranno i funerali di Gianni Reina, morto ieri a 53 anni per un aneurisma.

Milan - Domani arriva Piatek. Ecco tutte le cifre dell'affare : un contratto di cinque anni : "Abbiamo avuto un incontro con la dirigenza del Milan e siamo rimasti che dopo la partita di oggi ci rivedremo per decidere sul futuro di Piatek". A parlare è il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, che nei fatti ha annunciato nel corso di un'intervista ai Radio anch'io lo sport su Radio

ECLISSI DI LUNA - LA PRIMA SUPERLUNA DEL 2019/ Domani 21 gennaio sveglia all'alba : la prossima tra 10 anni : ECLISSI di LUNA, la PRIMA SuperLUNA del 2019 Domani 21 gennaio: sveglia all'alba perché la prossima è tra 10 anni. Le ultime notizie su ECLISSI LUNAre

Taranto : già tutto esaurito per lo spettacolo di Teresa Mannino Teatro Orfeo - stasera e Domani "Sento la terra girare" : Lo spettacolo è già soldout I ticket dei prossimi spettacoli della stagione teatrale dell'Orfeo possono essere acquistati tutti i giorni presso il botteghino del Cinema Teatro Orfeo in via Pitagora, ...

F1 - Domani compie 50 anni Michael Schumacher. La famiglia fa sapere che continua a lottare - mentre nasce il museo virtuale : Quando ci si avvicina al 3 gennaio, ormai da diversi anni, le emozioni si fanno davvero intense. La data, infatti, rappresenta il compleanno di Michael Schumacher, ormai da 5 anni costretto a lottare per riprendersi dal terribile incidente sugli sci sulle Alpi francesi. In occasione della giornata di domani, la famiglia dell’ex ferrarista ha deciso di far uscire un comunicato, che parla sia delle sue condizioni, sia di alcune importanti ...

Domani Michael Schumacher compie 50 anni - la moglie Corinna : “Stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo” : Domani Michael Schumacher compie 50 anni: per l’occasione la moglie ha voluto ringraziare i tifosi per l’affetto mostrato, soprattutto negli ultimi anni. Dopo l’incidente sugli sci, avvenuto il 29 dicembre 2013, che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali, il 5 volte campione del mondo di Formula 1 vive in un’ala attrezzata nella sua villa di Gland in Svizzera, vicino al lago di Ginevra, ed è assistito da 15 persone. ...

Max Gazzè - La favola di Adamo ed Eva tour-20 anni : da Domani tre eventi unici a Roma : Correva l'anno 1998 quando uno dei più apprezzati cantastorie dei nostri giorni, Max Gazzè , raccontava con ironia la sua prima favola, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva, ...

GIOVANNI MARTORANA MORTO : UCCISO DA ESALAZIONI STUFA/ Domani i funerali per l'ultimo saluto a "U Saracinu" : GIOVANNI MARTORANA è MORTO per colpa di una STUFA a legna; l'attore originario di Palermo aveva appena 53 anni ed era conosciuto come 'U Saracinu'.

Il 'villaggio natalizio e del gusto' va avanti anche Domani - domenica 9 dicembre - in piazza Giovanni XXIII - a Cagliari. : ... principesse, l'arrivo dell'orso Artic e Irina alle 15.00, tra coriandoli e stelle filanti, ancora prima alle 11.20 MyCras , Michele Cabras, e Diabolik , Gianluca Canepa, eseguono degli spettacoli di ...

Strage Thyssen - manager impuniti dopo 11 anni. Bonafede incontra Domani la ministra tedesca : "Eseguite la sentenza" : Cerimonia a Torino, i parenti delle vittime chiedono giustizia: "In Italia colpevoli in carcere, in Germania no"

Domani da Di Maio i favorevoli al Tav. Salvini : 'Zitti per anni - fateci lavorare' : Una delegazione di imprenditori sarà ricevuta Domani a Palazzo Chigi. Intanto dopo la manifestazione di Torino contro il governo, il ministro dell'Interno attacca Confindustria -

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : Domani inizia il Lillehammer Tour - la Mass Start torna nel circuito dopo 10 anni : domani prenderà il via il Lillehammer Tour, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. dopo Ruka, i migliori atleti del Mondo andranno nella località norvegese per un fine settimana ricco di gare, al termine del quale potremo avere già delle indicazioni importanti sui pretendenti alla vittoria della sfera di cristallo. Il programma delle gare prevede due Gundersen, la prima con salto dal trampolino normale HS98 e ...

Bernardo Bertolucci morto a 77 anni : il regista era malato da tempo. Domani la camera ardente : morto il regista Bernardo Bertolucci. Aveva 77 anni e si è spento a Roma dopo una lunga malattia. Tra i suoi capolavori, molti dei quali entrati nella storia del cinema, c'è anche...

100 anni aula Montecitorio - Domani cerimonia con Mattarella e Fico : Roma, 20 nov., askanews, - Il 20 novembre 1918 la prima seduta della Camera dei deputati dopo la fine della Prima guerra mondiale si tiene, solennemente, nella nuova aula di palazzo Montecitorio ...