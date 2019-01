Coppa del Mondo | Paris domina ancora la discesa di Kitzbuehel

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : ITALIA CLAMOROSA! Vittorie per i due inseguimenti a squadre : È il Tricolore a brillare in quel di Hong Kong, nella prima giornata di finali per quanto riguarda la tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: in terra asiatica volano i trenini ITALIAni, c’è un clamoroso doppio successo per gli inseguimenti a squadre. Apoteosi per il team del Bel Paese: possono gioire Marco Villa ed Edoardo Salvoldi. Prima è la volta delle donne, grandissime favorite di giornata, dopo aver dominato turno dopo turno: ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris secondo in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Coppa del Mondo : Paris domina la Streif - Innerhofer è quarto : Grande impresa di Dominik Paris nella discesa di Coppa del Mondo a Kitzbühel. L'azzurro vince sulla Streif , 1:56.82, , la pista forse più difficile e per questo più prestigiosa del circuito, mentre ad un passo dal podio, quarto, si è classificato Christof ...

Coppa del Mondo - Paris trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel : Per Paris arriva così la terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Bormio, la dodicesima in carriera in Coppa del Mondo. La Streif si conferma terreno fertile per il 29enne atleta dei ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : quartetti azzurri in finale per l’oro a Hong Kong : Volano le ragazze, infliggendo quasi sette secondi alle australiane e segnando il nuovo record italiano di specialità con 4’17”438 – finale femminile contro la Germania, i ragazzi se la vedranno con gli Stati Uniti Non poteva partire meglio la sesta ed ultima tappa di Coppa del Mondo pista, in programma ad Hong Kong: dopo strepitose qualifiche, nel primo giorno di gare entrambi i quartetti azzurri conquistano la finale ...

Sci - Coppa del Mondo - Paris domina ancora a Kitzbuehel : Grande, eccezionale. Immenso Dominik Paris vince ancora sulla mitica Streif mettendo in fila tutti i migliori della specialità e conquistando una altra vittoria sulla pista mito della Coppa del Mondo. L'azzurro è stato eccezionale in tutti i tre km di lunghezza della pista austriaca andando a prendersi la quarta vittoria si questo tracciato, uno dei più complicati di tutto il circuito bianco.

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Stefan Kraft si impone nelle qualificazioni davanti a Stoch e Kobayashi. Eliminato Forfang : L’austriaco Stefan Kraft comincia nel migliore dei modi il weekend di Sapporo (Giappone), sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci, aggiudicandosi le qualificazioni sul trampolino HS137 davanti al polacco Kamil Stoch e al nipponico Ryoyu Kobayashi. La sessione si è disputata in condizioni meteo abbastanza complicate a causa di una nevicata molto fitta che è aumentata progressivamente di ...

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL / Streaming video e tv : in pista - gara al via sulla Streif! - Coppa del Mondo sci - : DIRETTA DISCESA KITZBUHEL, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri sulla Streif , oggi 25 gennaio, .

Skeleton - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2019 : Yun Sungbin vince davanti a Tretiakov e lo supera in classifica per un solo punto : Il sudocoreano Yun Sungbin si sblocca e, dopo quattro podi in altrettante gare, si aggiudica la quinta tappa della Coppa del Mondo di Skeleton 2019, a Sankt Moritz, in Svizzera. Il campione olimpico di PyengoChang, dopo una prima manche impeccabile, si è ripetuto anche nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 2:15.96 e, sfruttando i risultati degli avversari, sale in vetta alla classifica generale, con un solo punto di vantaggio sul ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : squadra azzurra in cerca di conferme ad una settimana dai Mondiali - Jakob Dorigoni e Alice Arzuffi le punte : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross è pronta a vivere il suo epilogo. Dopo la tappa francese di Pont-Chateau, il massimo circuito internazionale si sposta a Hoogerheide, piccolo centro olandese nella regione del Brabante Settentrionale molto vicino al confine con il Belgio, per il nono e ultimo appuntamento del calendario. La Nazionale italiana sarà presente con tredici atleti e cercherà di trovare le migliori sensazioni possibili ad una ...

Diretta discesa Kitzbuhel / Streaming video e tv : l'albo d'oro sulla Streif - Coppa del Mondo sci maschile - : Diretta discesa Kitzbuhel, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri sulla Streif , oggi 25 gennaio, .

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2019 : nel weekend di scena le Final Four a Pesaro con i padroni di casa favoriti per il successo : Dopo un percorso di qualificazione cominciato a metà settembre, è arrivato il momento della resa dei conti: sabato 26 e domenica 27 gennaio si disputano le Final Four di Coppa della Divisione 2019. Si gioca al Pala Nino Pizza di Pesaro con una formula che prevede semplicemente lo svolgimento delle due semiFinali Italservice Pesaro-Todis Lido di Ostia e Came Dosson-Real Rieti, con le vincitrici dei rispettivi incontri che si sfideranno nella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : le austriache vogliono dominare in discesa - chi saprà opporsi? : Domani prenderà il via la due-giorni di Garmisch, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete esordiranno sulla famosa Kandahar con la discesa libera, una gara che si annuncia decisamente spettacolare e imprevedibile. In questa stagione, infatti, si è rivelata la disciplina più avvincente, con tante candidate al successo, grazie ad un aspetto non secondario, l’assenza di Mikaela Shiffrin che sta cannibalizzando la Coppa ...

Coppa d'Asia - netto ko contro l'Iran e dimissioni : Lippi lascia la panchina della Cina con una velenosa frecciatina : Dopo il netto ko contro l'Iran, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio alla panchina della Cina: prima di andare però, l'ex ct dell'Italia non ha risparmiato una velenosa frecciatina ai calciatori "...