Cadavere con ferita alla gola rinvenuto nel Luganese

Cuneo - Cadavere di donna con volto sfigurato : identificata/ Ultime notizie Barge : probabile femminicidio : Cuneo, cadavere di donna con volto sfigurato: identificata, ha 70 anni. probabile femminicidio fuori dalla chiesa di San Rocco di Barge. Le Ultime notizie

Cuneo - Cadavere di una donna con gravi ferite al volto trovato vicino a una chiesa : Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato riverso in una pozza di sangue e con i vestiti lacerati nei pressi della chiesa di San Rocco, a Barge, paese del Cuneese alle pendici del Monviso. A notare il cadavere sono stati alcuni residenti della zona: la vittima presentava gravi ferite al volto e al momento l’ipotesi più accreditata è quella che si tratti di un omicidio. La donna sarebbe stata riconosciuta da alcuni parenti. Sul ...

Giallo a Cuneo - Cadavere di donna con ferite al volto trovato nei pressi di una chiesa : Il corpo senza vita di una donna con gli abiti stracciati, ferite al volto e riverso in una pozza di sangue è stato rinvenuto nei giardinetti che si trovano nei pressi della chiesa di San Rocco a Barge, in provincia di Cuneo. Non si conoscono le generalità della vittima. Gli inquirenti indagano sul caso: non è escluso che si tratti di un omicidio.Continua a leggere

Villa dell'orrore con Cadavere nel muro : ecco chi è : Si avvicina alla risoluzione il giallo del cadavere, trovato all'interno di un muro, durante i lavori di ristrutturazione in una Villa a Senago nell'hinterland milanese. I carabinieri del comando ...

Trapani - auto con Cadavere carbonizzato è di un mancato sposo : L'auto Mercedes classe C ritrovata bruciata nella zona di Piano dei Rizzi, a Salemi (Tp), con dentro un cadavere carbonizzato ancora da identificare, appartiene a Francesco Ciaravolo che nel pomeriggio dello scorso 29 dicembre non si e' presentato, facendole saltare, alle sue nozze che si sarebbero dovute celebrare nella chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano. Lo hanno accertato i carabinieri che coordinati dalla Procura della ...

Gb - 23enne beccato a fare sesso con un Cadavere : Un ventitré anni è stato arrestato per aver abusato di un cadavere . Il macabro rapporto sessuale si è consumato in un'agenzia di pompe funebri di Birmingham lo scorso 11 novembre. A riportare la ...

23enne sorpreso a fare sesso con un Cadavere in un’agenzia di pompe funebri. Orrore e squallore : come lo hanno sorpreso : Reggetevi forte, perché quella che stiamo per raccontarvi è una vicenda oscura, terribile e per certi versi anche stomachevole. Il protagonista è un giovane di 23 anni che è finito in manette nel Regno Unito con l’accusa di aver abusato di un cadavere in un’agenzia di pompe funebri. A riportare la notizia sono i tabloid britannici che citano la polizia locale, secondo cui tutto è avvenuto il mese scorso a Birmingham. L’11 novembre scorso il ...

Sorpreso a fare sesso con un Cadavere in un’agenzia di pompe funebri - arrestato 23enne : La vicenda, riportata dai tabloid britannici, sarebbe avvenuta a Birmingham, nel Regno Unito, lo scorso novembre. Il giovane arrestato, un disoccupato di 23 anni, si sarebbe introdotto di nascosto all'interno della sede di un'agenzia di pompe funebri per abusare di un cadavere.Continua a leggere

Calabria - nudo e con tre fori sul corpo : ritrovato Cadavere in un porto : Poche ore fa un cadavere è stato ritrovato all'interno del porto di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. A ritrovarlo alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Sul caso stanno indagando gli inquirenti che hanno già iniziato a condurre tutti i rilievi del caso. Sempre nel cosentino un grave incidente stradale ha causato il ferimento di ...

Uccise con 85 coltellate la 19enne Jessica e bruciò il Cadavere : condannato all'ergastolo : "Speravo in questo ergastolo, anche se non mi ridarà indietro mia figlia", ha detto la madre di Jessica Valentina Faoro dopo...

Trieste - scompare nel nulla con l’auto : trovato Cadavere all’interno della vettura in mare : Il macabro ritrovamento avvenuto per caso sul fondale del porticciolo di Muggia dove i vigili del fuoco stavano effettuando dei test su nuovi strumenti. Quando hanno tirato fuori la vettura si è scoperto anche il cadavere. In base alla targa del veicolo, le Forze dell’Ordine sono risaliti al proprietario di cui si erano perse le tracce da mesi.Continua a leggere

OLBIA - MORTA IN CASA DA SEI MESI : Cadavere MUMMIFICATO/ Ultime notizie - figlio 43enne in stato confusionale - IlSussidiario.net : OLBIA, MORTA in CASA da MESI: CADAVERE trovato MUMMIFICATO tra i rifiuti. Il figlio non ha fornito alcuna spiegazione. Nessun provvedimento contro di lui.

Per sei mesi vive in casa con la madre morta. Il Cadavere trovato mummificato e sommerso dai rifiuti : Dramma della solitudine a Olbia. Un'anziana di 67 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, il corpo era in avanzato stato di decomposizione all'interno della camera da letto chiusa a chiave ...

Olbia : per sei mesi vive con il Cadavere della mamma in casa : Il corpo in avanzato stato di decomposizione di Maria Antonia Sanna è stato trovato in una villetta di Olbia: il decesso risalirebbe a maggio scorso, il cadavere giaceva sul letto circondato dai rifiuti.Continua a leggere