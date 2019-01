Biathlon | Coppa del Mondo Anterselva 2019 | domani l’inseguimento maschile Sarà duello

oasport

: Biathlon Coppa del Mondo Anterselva 2018: Wierer e Vittozzi desiderose di vittoria nell’inseguimento - #Biathlon… - zazoomnews : Biathlon Coppa del Mondo Anterselva 2018: Wierer e Vittozzi desiderose di vittoria nell’inseguimento - #Biathlon… - FondoItalia : Biathlon - Daniele Cappellari: 'È stato emozionante gareggiare in Coppa del Mondo ad Anterselva' - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2019 ? Continua l'avventura degli azzurri @Fisiofficial impegnati nella tappa casaling… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Al termine della sprint odierna, valida per ladeldi, sono stati definiti i sessanta partecipanti all’inseguimentodi: adbattaglia dura lungo i 12.5 km costellati dai quattro poligoni che potrebbero davvero rimescolare le carte in gioco. Ancora una volta a partire in testail norvegese Johannes Boe.Dominatore incontrastato di questa stagione, Boe potrebbe anche fare gara in solitaria, dato che il connazionale Erlend Bjoentegaard partirà dopo 18″ appena davanti ai transalpini Antonin Guigonnat e Martin Foucade. Proprio quest’ultimo potrebbe essere l’avversario numero uno per il capofila.Il francese ha sempre amato il format e potrà approfittare del pesante ritardo accumulato oggi dal russo Alexander Loginov, pensando di puntare magari alla seconda piazza nella classifica di specialità. Non staranno ...