Un aggiornamento 2 0 per Super Smash Bros Ultimate in arrivo?

Philips promette l’aggiornamento ad Android 9 Pie per tutte le sue Android TV del 2018 ed alcune del 2017 : Philips continua a puntare su Android TV e ha voluto rassicurare gli utenti che hanno acquistato uno dei modelli lanciati nel 2017 e nel 2018. Ecco tutti i dettagli L'articolo Philips promette l’aggiornamento ad Android 9 Pie per tutte le sue Android TV del 2018 ed alcune del 2017 proviene da TuttoAndroid.

Altri tormenti per Asus ZenFone 3 con l’aggiornamento delle app : alcuni consigli : Sono trascorsi più di due anni da quando l'Asus ZenFone 3 ha fatto il suo esordio sul mercato italiano, ma ancora oggi ci sono tanti utenti legati al device, al punto che di tanto in tanto spuntano nuovi problemi che dobbiamo tenere in considerazione per non pregiudicare l'esperienza di utilizzo del device. Dopo aver analizzato la questione della macchia gialla con un apposito articolo, considerando il fatto che a detta di alcuni utenti da un ...

Il nuovo aggiornamento di World of Warcraft introduce un nuovo raid e nuove meccaniche per i dungeon : Blizzard ha rilasciato un nuovo aggiornamento per World of Warcraft: Battle for Azeroth, si tratta della prima patch del 2019 ed introduce un nuovo raid e nuove meccaniche per i dungeon.Come riporta Polygon, è infatti disponibili il nuovo raid Battle for Dazar'alor che sembra essere uno dei raid più particolari dell'intera storia del gioco, ogni fazione dovrà infatti completare diversi obiettivi ed infine sconfiggere tutti i boss. Se siete il ...

Finisce l’attesa anche per Huawei P20 Pro TIM con EMUI 9 : aggiornamento disponibile : Settimana di fuoco per alcuni smartphone diventati in questi mesi assai popolari in Italia, come nel caso del cosiddetto Huawei P20 Pro TIM. Lo smartphone brandizzato, dopo qualche settimana di attesa, sta infatti iniziando a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9 ed il nuovo sistema operativo Android Pie, esattamente come abbiamo avuto modo di notificarvi lo scorso weekend con Huawei P20 TIM tramite il nostro approfondimento. Cerchiamo dunque di ...

Stop totale alle inutili catene WhatsApp : probabili tempi di rilascio per l’aggiornamento : Ci sono grossi sviluppi in cantiere con WhatsApp, considerando il fatto che il 2019 dovrebbe essere caratterizzato da importanti aggiornamenti sia per gli utenti Android, sia per chi si ritrova con un iPhone. In queste settimane ci si è concentrati molto sulla questione stickers, come avrete notato anche attraverso un nostro recente articolo, per non parlare della volontà di introdurre il riconoscimento facciale e quello delle impronte per ...

Roadmap LG per aggiornamento Android Pie : tempistiche ufficiali : Arrivano notizie di un certo spessore per quanto concerne il rilascio di Android 9.0 Pie a bordo dei dispositivi LG abilitati a riceverlo, cosa che avrà delle chiare ripercussioni anche nel nostro Paese. La novità è stata fatta presente dalla Redazione di PhoneArena.com, che l'ha a propria volta intercettata sulle pagine del forum ufficiale della divisione coreana del brand. In base a quello che abbiamo avuto modo di leggere dalla nota, ...

A tutto selfie su Samsung Galaxy S9 : aggiornamento per migliorare scatti in controluce : Una gran bella sorpresa attende i possessori di un Samsung Galaxy S9: l'aggiornamento con patch di sicurezza del mese di gennaio non rimedierà soltanto a qualche vulnerabilità di troppo ma servirà pure per migliorare e non poco la qualità degli scatti per la fotocamera anteriore. selfie perfetti in più condizioni di luce assicurati? Vediamo bene quali sono le modifiche apportate dagli sviluppatori in proposito. Il firmware protagonista del ...

Presto per tutti i Samsung Galaxy Note 9 l’aggiornamento ad Android Pie : In dirittura d'arrivo l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie per il Samsung Galaxy Note 9, in accoppiata alla nuova One UI. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato l'avvio della distribuzione dell'upgrade in Germania, cui Presto dovrebbero fare seguito anche gli altri Paesi a livello globale. Affermiamo la questione con tanto vigore per la pubblicazione del manuale utente del phablet di ultima generazione, aggiornato con le novità apportate ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa aggiornamento per i TOTY : Requisiti - premi e soluzioni! : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle “Aggiornamento” dedicate ai vari campionati, inclusa la Serie A, rilasciate in occasione dei TOTY Offerta! Fifa 19 […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa Aggiornamento per i TOTY: Requisiti, premi e soluzioni! ...

Sticker WhatsApp su immagini - foto e video : tutte le novità con ultimo aggiornamento beta per iPhone : Gli Sticker WhatsApp si evolvono, in particolare per iPhone. Gli adesivi sui melafonini cominciano ad essere finalmente equiparabili a quelli su sistema operativo Android e questo grazie all'ultimo aggiornamento pensato per dispositivi Apple, anche se per il momento solo nella versione beta 2.19.10.21 ma che a questo punto, non tarderà ad arrivare neanche nell'applicazione definitiva. Gli Sticker WhatsApp ora possono essere applicati su ...

Arrivano gesture e tanto altro con il nuovo aggiornamento per Huawei P Smart il 3 gennaio : Fa parlare molto di sé in queste ore il cosiddetto Huawei P Smart. Dopo aver riscontrato un discreto successo qui in Italia, soprattutto a cavallo di appuntamenti come il Black Friday ed il Cyber Monday 2018, quando il suo prezzo è sceso notevolmente, oggi 3 gennaio possiamo prendere in esame un'altra importante novità. Quasi a voler rispondere al suo successore, dopo la pubblicazione delle notizie ufficiali sulla sua scheda tecnica come avrete ...

Samsung ha pubblicato la roadmap dell’aggiornamento ad Android 9 Pie per la Cina : Samsung Cina ha pubblicato la roadmap relativa agli aggiornamenti ad Android 9 Pie per i vari smartphone venduti dal produttore in tale Paese asiatico L'articolo Samsung ha pubblicato la roadmap dell’aggiornamento ad Android 9 Pie per la Cina proviene da TuttoAndroid.

aggiornamento Android Pie per i Samsung Galaxy : tutte le date : (Foto: Lorenzo Longhitano) Il 2019 sarà l’anno di Android Pie per numerosi smartphone prodotti da Samsung. Gli sviluppatori in forze presso la casa coreana stanno finalmente finendo di mettere le mani sull’atteso Aggiornamento del sistema operativo Google, dotandolo della nuova interfaccia One Ui e adattandolo all’utilizzo su più di una ventina di dispositivi, dei quali la maggioranza in commercio anche da noi. Il processo ha ...

L’ultimo aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 non include l’Adoptable Storage : Nell'ultima versione di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus manca il supporto all'Adoptable Storage: ecco cos'è questa comoda funzione e perché è un peccato che Samsung non l'abbia implementata. L'articolo L’ultimo aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 non include l’Adoptable Storage proviene da TuttoAndroid.