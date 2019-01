MotoGP | Test Sepang 2019 | sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo sulla Honda

Calendario MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv delle 19 gare del Mondiale e dei test : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il Calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

MotoGP - Honda già al lavoro nei test di Jerez : le FOTO del forcellone sperimentale : Secondo un'indiscrezione riportata da Guido Meda a Sky Sport 24, il test team della Honda sta lavorando su un forcellone sperimentale nel corso dei test della Superbike a Jerez. La moto "...

MotoGP - Test Sepang 2019 : programma - orari e tv. Le date e il calendario : Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto ...

Diretta/ Presentazione Honda 2019 - streaming video tv : Lorenzo ci sarà - ma salterà i test di Sepang - MotoGP - : Diretta Presentazione Honda 2019: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di Motogp.

MotoGP - Jorge Lorenzo salta i test di Sepang : ecco il possibile sostituto scelto dalla Honda : Secondo i media tedeschi, il team giapponese avrebbe individuato il pilota a cui affidare la moto di Lorenzo nei test di Sepang Giornata di presentazione in casa Honda, il team giapponese infatti presenterà oggi a Madrid la nuova moto con cui Marc Marquez e Jorge Lorenzo lanceranno l’assalto al titolo mondiale. AFP/LaPresse Il pilota maiorchino però non parteciperà ai test di Sepang in programma dal 6 all’8 febbraio, per via ...

MotoGP - il dottor Xavier Mir è ottimista sulle condizioni di Jorge Lorenzo : “Può recuperare per i test in Qatar” : Buone notizie sul fronte Jorge Lorenzo, o meglio, meno negative di quello che si potrebbe pensare. Il pilota spagnolo della Honda in MotoGP, fratturatosi lo scafoide del polso sinistro mentre si allenava con una moto da dirt-track a Verona, è stato operato ieri a Barcellona (Spagna) dal dottor Xavier Mir per ridurre l’entità della lesione subita. Il medico spagnolo, assai famoso nel settore per aver operato altri centauri della top class, ...

MotoGP - salta la prima testa in casa Yamaha : le lamentele di Rossi e Viñales sortiscono i primi effetti : Il team di Iwata ha deciso di prendere i primi provvedimenti dopo lo scetticismo palesato da Rossi e Viñales in vista della nuova stagione La Yamaha fa sul serio in vista del Mondiale 2019 e, per non lasciare niente di intentato, ha deciso di intervenire prima dell’avvio della stagione. La casa di Iwata infatti ha sostituito l’ingegnere responsabile del Test Team Kouji Tsuya, affidandogli il suo incarico a Takahiro Sumi. AFP ...

MotoGP - Honda : Lorenzo operato - salta i test di Sepang : BARCELLONA - L'operazione al polso è riuscita, ma Jorge Lorenzo dovrà saltare i test di Sepang previsti a inizio febbraio. È quanto ha comunicato il Repsol Honda Team in una nota, diffusa oggi ...

