Julen | i minatori entrano nel pozzo per raggiungerlo | veglia di preghiera in Spagna

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Le operazioni per raggiungere il piccolo, di due anni, da domenica intrappolato in unprofondo 107 metri, sembrerebbero finalmente giunte al capitolo finale. I soccorsi, infatti, si stanno calando nel tunnel scavato per raggiungere il piccolo. Tra non molte ore, dunque, si saprà se il bambino è ancora in vita anche se le speranze non sono molte.Il punto sulle operazioni di salvataggio L’intervento per raggiungere il piccolodovrebbe dunque essere giunto al suo ultimo step: nel tardo pomeriggio di ieri, 24 gennaio, la prima coppia disi è calata nel tunnel scavato dai soccorritori, finalmente ingabbiato dai tubi dopo i problemi tecnici dei giorni scorsi, per poter accedere direttamente alnel quale è imprigionato il piccolo.dovranno compiere un delicato intervento, scavando a mano una galleria di qualche metro, circa 4, che consentirà di ...