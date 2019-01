Il grimaldello

huffingtonpost

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Tu chiamalo se vuoi "". Capace di scardinare tante cose: principi come la centralità del Parlamento, equilibri politici, come l'assoluta incomunicabilità tra Pd e M5s. Nel silenzio generale (o quasi) qualcosa sta accadendo. E non è banale. Il "" è la riforma sul referendum propositivo, in discussione alla Camera. Funziona così: chi raccoglie almeno 500mila firme può chiedere un referendum non solo per abrogare una legge, ma anche per proporne una, cavallo di battaglia dei Cinque Stelle. Per evitare il voto, il Parlamento dovrà approvare una legge identica, altrimenti sceglierà il popolo nelle urne. E si pronuncerà sulla proposta, se il Parlamento non se ne è occupato. Se invece il Parlamento se ne è occupato, per evitare il referendum dovrà averla recepita "sostanzialmente" e non ...