Huawei presenta il suo primo chipset 5G che animerà la gamma di smartphone di nuova

Huawei presenta Balong 5000 - il modem 5G per smartphone e altri accessori hi-tech : Se la vostra connessione a Internet è troppo lenta, e vi state chiedendo se la 5G di cui tanto si parla potrebbe davvero essere una svolta, questa notizia fa al caso vostro. Durante il nostro viaggio nel centro di ricerca e sviluppo di Huawei abbiamo assistito all’annuncio del modem Balong 5000, il nuovo prodotto 5G dell’azienda cinese. Non è un dispositivo esterno come quelli che abbiamo a casa connessi alla rete cablata, ma un chip che ...

Huawei presenta il chip 5G e annuncia lo smartphone flessibile : (foto: Mark Perna) Pechino – Si chiama Balong 5000 ed è un piccolo tassello della rivoluzione tecnologica in atto, quella del 5G. Balong 5000 è infatti il chip modem che Huawei ha presentato a Pechino: il modulo che permetterà ai suoi telefoni e dispositivi smart di inseguire la velocita delle nuove reti: supersonica, se si pensa che in condizioni ideali potrebbero raggiungere il picco di 20 gb al secondo. Il Balong 5000 sarà infatti il ...

Presentato il nuovo Huawei P Smart 2019 : caratteristiche e qualità del device da 249 euro : P Smart 2019 eredita dal suo predecessore HUAWEI P Smart eccellenti performance racchiuse in un design ricercato e le migliora in ogni aspetto: dotato di ampio display Dewdrop, del potente processore Octa-Core Kirin 710 e di una doppia fotocamera potenziata dall’Intelligenza Artificiale, HUAWEI P Smart 2019 è pensato per essere l’alleato perfetto dei giovani che cercano uno Smartphone conveniente, senza rinunciare ad una user experience di ...

L’entry-level Huawei Y7 Pro 2019 : un altro device presentato : Se qualche giorno fa era stata la volta di Huawei P Smart 2019 (troverete in questo articolo tutti gli approfondimenti del caso), quest'oggi affronteremo il capitolo legato a Huawei Y7 Pro 2019, un altro dispositivo entry-level che probabilmente potrà catturare l'attenzione di buona parte di voi. Si parte con un display da 6.26 pollici HD+ in formato 19:9 e notch a goccia, passando per il processore Snapdragon 450, 3GB di RAM, 32GB di memoria ...