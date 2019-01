Draghi | economia più debole del previsto | aumentano i rischi per la crescita

Bce - tassi invariati. Draghi : "Andamento economia più debole del previsto" : Francoforte. "L'andamento dell'economia ha continuato ad essere più debole del previsto". Lo da detto il presidente della Bce, Mario Draghi. "Fattori geopolitici e la minaccia del protezionismo pesano sul sentimento economico" ha ...

L'economia rallenta e i mercati s'interrogano sulle mosse di Draghi : Milano. Le azioni Saipem reagiscono bene ai guai giudiziari che hanno investito l'amministratore delegato Stefano Cao e alcuni dirigenti del gruppo energetico. Ieri la procura di Milano ha disposto la perquisizione della sede di San Donato Milanese notificando l'avviso di garanzia per il reato di fa

Eurozona - Draghi : "Sviluppi dell'economia più deboli del previsto" : "Gli sviluppi recenti dell' economia sono stati più deboli del previsto e le incertezze, in particolare connesse a fattori globali, restano prominenti" ammette infatti Draghi, come riportato da "...

Draghi - economia più debole del previsto - stimolo serve : La ragione principale del rallentamento dell'economia soprattutto "l'incertezza geopolitica" , che "mette in discussione i pilastri su cui stato costruito l'ordine post II Guerra mondiale, mette in ...

Draghi : "Economia più debole del previsto" : Durante il dibattito di oggi nel Parlamento Europeo sull'euro, evidenzia, "sono stati fatti paragoni rispetto ad alcune parti del mondo, rispetto a come prima dell'euro il mondo fosse fantastico. Il ...

Draghi : "L'incertezza geopolitica alla base del rallentamento dell'economia" : Strasburgo. La ragione principale del rallentamento dell'economia è soprattutto "l'incertezza geopolitica", che "mette in discussione i pilastri su cui è stato costruito l'ordine post II Guerra mondiale, mette in discussione la Ue, ha a che fare con la ...

Draghi : economia più debole del previsto - servono ancora stimoli : «I recenti sviluppi economici sono stati più deboli delle attese e le incertezze soprattutto globali restano rilvenati. Quindi non c'è spazio per il compiacimento e uno stimolo significativo è ancora necessario». Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue...

Draghi : debolezza economia dura più del previsto - ma no recessione : Roma, 15 gen., askanews, - Dall'economia dell'area euro sono giunti segnali di debolezza 'più a lungo di quanto avessimo previsto' alla Bce, che ora si attende un rallentamento che tuttavia non ritiene degeneri in recessione. Lo ha ...

Draghi : economia più debole del previsto - servono ancora stimoli : ... mettere al riparo l'Eurozona dalla crisi del debito sovrano che aveva messo in serio dubbi, in crisi, il meccanismo di trasmissione della politica monetaria all'economia, Draghi ha ripercorso le ...

Draghi - economia più debole previsto : ANSA, - BRUXELLES, 15 GEN - "A dicembre abbiamo deciso di mettere fine" al Qe, "fiduciosi che la convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo sarebbe progredita". Allo stesso tempo "i recenti ...

Draghi - economia più debole previsto : ANSA, - BRUXELLES, 15 GEN - "A dicembre abbiamo deciso di mettere fine" al Qe, "fiduciosi che la convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo sarebbe progredita". Allo stesso tempo "i recenti ...

Draghi : economia più debole del previsto - servono stimoli : «I recenti sviluppi economici sono stati più deboli delle attese e le incertezze soprattutto globali restano rilvenati. Quindi non c'è spazio per il compiacimento e uno stimolo significativo è ancora necessario». Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue...

Draghi : "Economia più debole del previsto" : Gli sviluppi recenti dell'economia " nell'Eurozona " sono stati più deboli del previsto e le incertezze, in particolare connesse a fattori globali, restano prominenti. Quindi, non c'è spazio per abbassare la guardia ; serve ...

Draghi : economia più debole del previsto - servono ancora stimoli di politica monetaria : 'I recenti sviluppi dell'economia' sono stati più deboli del previsto e le incertezze, legate in particolare ai fattori globali, rimangono importanti. Quindi non c'è spazio per l'autocompiacimento'. Lo dice Mario Draghi ...