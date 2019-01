Christian Vieri | Sposerò Costanza Caracciolo

blogo

(Di giovedì 24 gennaio 2019)ha definitivamente messo la testa a posto. Dopo innumerevoli flirt e storie- su tutti la love story con Elisabetta Canalis - l'ex bomber di Juventus, Lazio, Inter ha dichiarato che sposerà l'ex velina, che lo ha reso padre della piccola stella.Ha dichiarato Bobo sulla sua nuova vita: “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più.Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia. Ho cominciato a piangere e ridere, non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo”. E su un eventuale matrimonio condice: “Ci stiamo godendo Stella, ...