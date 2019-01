Benatia | la Juve apre alla cessione | ecco cosa manca per la fumata bianca

Calciomercato Juventus - Benatia ha chiesto la cessione : bianconeri pronti ad accettare l’offerta dell’Al Duhail : Il difensore marocchino ha deciso di accettare l’offerta dell’Al Duhail, a nulla è servita l’opera di convincimento della Juventus La Juventus si prepara a salutare Medhi Benatia, il difensore marocchino ha deciso di trasferirsi in Qatar accettando l’offerta dell’Al Duhail. Marco Alpozzi/LaPresse Il poco minutaggio concessogli da Allegri ha spinto l’ex Roma ad optare per questa decisione, non prendendo ...

Calciomercato Juventus - Ramsey a gennaio : ribaltone Benatia : Calciomercato Juventus- Continua a tener banco il mercato in casa bianconera. Poche operazioni, ma ben dettagliate e mirate. La sensazione è che Paratici voglia tener vivo il possibile arrivo di Aaron Ramsey in bianconero già dall’imminente sessione di mercato invernale. Il centrocampista dell’Arsenal resta un obiettivo primario e concreto, specie dopo il nuovo ko di […] L'articolo Calciomercato Juventus, Ramsey a gennaio: ...

Calciomercato Juventus - offerta importante dal Qatar per Benatia : la situazione : Il club bianconero ha ricevuto una proposta dall’Al Duhail per il difensore marocchino, tentato da questa nuova opportunità Mehdi Benatia si allontana sempre più dalla Juventus, sul difensore marocchino infatti è piombato l’Al Duhail. Il club del Qatar ha presentato un’offerta di dieci milioni di euro più bonus alla Juventus, che il giocatore ha deciso di prendere in considerazione, visto l’alto ingaggio messo sul ...

Juventus - braccio di ferro con Benatia : resti! : TORINO - Non ne può più, Medhi Benatia. Non ce la fa a resistere alla fortissima tentazione di lasciare la Juventus ora, senza aspettare giugno. Il difensore vuole interrompere al più presto il trend ...

Juventus-Benatia - prove di addio : possibile partenza del difensore : JUVENTUS BENATIA, prove di addio- Giorni caldi in casa Juventus per decifrare il futuro di Benatia. Il difensore marocchino da ormai fine novembre ha più volte manifestato il suo malcontento per la propria situazione, per questo nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell’ex Roma e Bayern Monaco. Benatia Sicuramente è il giocatore che più ha “pagato” il ritorno in […] L'articolo Juventus-Benatia, prove di addio: possibile partenza del ...

Calciomercato Juventus – Mehdi Benatia può partire già a gennaio : ecco le possibili destinazioni : La Juventus sempre attiva nel Calciomercato invernale, soprattutto in quello in uscita: dopo un vertice fra agenti del giocatore e dirigenza, Mehdi Benatia può partire La Juventus ha spesso giocato un ruolo da protagonista nel Calciomercato invernale. Ma la sessione di gennaio per i bianconeri non ha quasi mai fatto rima con ‘riparazione’, piuttosto meglio dire ‘programmazione’. Tanti i colpi a zero in vista ...

Juventus - Benatia potrebbe partire a gennaio : Paratici segue De Ligt e Romero (RUMORS) : La Juventus è dotata della cosiddetta "panchina lunga", per cui alcuni di coloro i quali sono considerati riserve, seppur di lusso, sono stati impiegati pochissimo nella prima parte della stagione. Uno dei giocatori più insoddisfatti è sicuramente Medhi Benatia, il quale annovera soltanto sei presenze. Troppo poco spazio per il calciatore, che aspira a un ruolo da protagonista, anche se a dire il vero le esigue partecipazioni non dipendono ...

Juventus - Benatia chiede la cessione immediata : cosa farà Paratici? : Mehdi Benatia sembra intenzionato a forzare la mano chiedendo la cessione alla Juventus già in questa sessione di calciomercato invernale La Juventus alle prese col mal di pancia di Mehdi Benatia. Il calciatore marocchino già da tempo ha fatto capire di voler cambiare aria a causa dello scarso utilizzo deciso per lui da Allegri negli ultimi mesi. Solo sei le gare da titolare del difensore, che adesso sta provando a spingere per la cessione ...

Juventus - Benatia avvistato a Parigi - : Medhi Benatia al centro di indiscrezioni nelle ultime ore. Nella giornata di lunedì il difensore marocchino è stato avvistato a Parigi: non è un segreto che il centrale non sia contento alla Juventus ...

Calciomercato Juventus : Spinazzola indeciso - Benatia corteggiato e Kean resta : Il Calciomercato della Juventus è in buona parte concentrato sulle uscite in queste ore. I dirigenti bianconeri stanno cercando di risolvere la situazione Spinazzola per spianare la strada all'arrivo di Darmian. Nel frattempo si muovono alcuni corteggiatori per Benatia, bloccato da Allegri ma desideroso di cambiare aria. Nessun addio, nemmeno temporaneo per Kean, la società ha rifiutato tutte le offerte arrivate a Torino per il giovane ...

Juve - jolly Benatia per un colpo a centrocampo : Medhi Benatia potrebbe sbloccare l'arrivo di Aaron Ramsey alla Juventus in questa finestra di mercato. Lo riporta Il Corriere dello Sport : il difensore marocchino scalpita per giocare di più e rappresenta una carta con cui i bianconeri farebbero breccia nelle richieste dell' Arsenal .

Juventus-Ramsey - Allegri blocca scambio con Benatia : JUVENTUS RAMSEY, i bianconeri tentano il tutto per tutto- Aaron Ramsey sarà un giocatore della Juventus. Questo avverrà al cento per cento, da decifrare ora se lo diventerà subito o tra qualche mese, alla scadenza del contratto con l’Arsenal. I piani dei bianconeri sono cambiati in corso d’opera: quando è nata la trattativa l’idea era […] L'articolo Juventus-Ramsey, Allegri blocca scambio con Benatia proviene da Serie A News Calcio - ...

Juve - i convocati per la Supercoppa : Benatia out col Milan. IL VIDEO della partenza per Gedda : Primo appuntamento decisivo della stagione, la Juventus ha ufficialmente dato il via alla missione Supercoppa partendo per l'Arabia Saudita. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di ...

Scambio Ramsey Benatia - la Juventus ci prova per il gallese a gennaio? : Ramsey Benatia – Non ci sono dubbi sul fatto che Aaron Ramsey sia il promesso sposo della Juventus. I bianconeri infatti hanno convinto il centrocampista dell’Arsenal ad unirsi alla squadra allenata da Massimiliano Allegri al termine del contratto che scadrà il 30 giugno prossimo e che lo lega ai Gunners. La novità però sarebbe un’altra. […] L'articolo Scambio Ramsey Benatia, la Juventus ci prova per il gallese a gennaio? ...