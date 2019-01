Salerno | minore violentata da genitori | fratellastro e cognata | 4 arresti

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Una terribile vicenda di abusi sessuali suarriva da, dove nelle scorse ore i Carabinieri della locale compagnia, in collaborazione con i colleghi di Nocera Inferiore e Amalfi, hanno eseguito ben 4 ordinanze di custodia cautelare, nei confronti di altrettante persone. Si tratta di duedi una, deldella vittima degli abusi e della compagna di quest'ultimo. Per ovvi motivi di privacy, e per la delicatezza dell'argomento, le generalità del nucleo familiare e quindi della vittima, non sono state diffuse. Una storia davvero raccapricciante.Indagini cominciate nel 2017 I militari hanno avviato le loro indagini nell'anno 2017, circa presunti maltrattamenti all'interno dello stesso nucleo familiare. Con l'avanzare dell'attività è emerso che lanon solo veniva sottoposta a percosse di vario genere, ma anche a veri e propri abusi di natura ...