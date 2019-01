Ponte Genova, da Aspi 115 mln per case

: #Mattarella: Alla città di #Genova, che ha dimostrato ancora una volta i suoi valori di solidarietà, va garantito c… - Quirinale : #Mattarella: Alla città di #Genova, che ha dimostrato ancora una volta i suoi valori di solidarietà, va garantito c… - TgLa7 : #Genova forte nevicata anche su Ponte Morandi #maltempo - Quirinale : #Mattarella: Per Genova c’è bisogno di colmare al più presto il gap infrastrutturale, evidenziato dal tragico, into… -

, da115mln perha stanziato 115 milioni di euro per acquistare ledegli sfollati delMorandi". Lo ha confermato il sindaco e commissario per la ricostruzione Bucci, annunciando che saranno avviati "i pagamenti agli sfollati nel giro di due giorni dall'arrivo della somma. Tra venerdì e sabato potremo cominciare". Poi ha aggiunto che "per le somme della demolizione e della ricostruzione delha tempo fino al 31 gennaio"(Di giovedì 24 gennaio 2019)