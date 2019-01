Fulham | Kamara arrestato per lesioni

Fulham : Kamara arrestato per aggressione nel centro d'allenamento : Una vicenda che non finisce di stupire, un rapporto che ormai pare giunto ai titoli di coda, quello tra l'attaccante francese Aboubakar Kamara e il Fulham di Claudio Ranieri. Così, almeno, stando all'...

Clamoroso in Inghilterra! Kamara arrestato per una rissa al campo del Fulham : i dettagli : Nuovi guai per Kamara; arrestato dopo una rissa al campo del Fulham, secondo il Daily Mail l’attaccante francese era in sede per chiarire suo futuro Nuovi guai per Aboubakar Kamara. L’attaccante del Fulham stando a quanto riporta il Daily Mail è stato arrestato con l’accusa di aggressione e lesioni personali dopo una rissa al campo di allenamento della squadra che ha coinvolto anche un membro dello staff del club. Lunedì ...

Fulham shock - Kamara arrestato per aggressione ad alcuni membri dello staff : Una storia da non credere direttamente dalla Premier League . Secondo quanto riporta il Daily Mail in esclusiva, infatti, l'attaccante del Fulham , Aboubakar Kamara , è stato arrestato con l'accusa di ...

Fulham - nervi tesissimi tra Mitrovic e Kamara : furiosa rissa durante una lezione… di yoga : I due giocatori del Fulham sono venuti alle mani durante una lezione di yoga, tempestivo l’intervento dei compagni di squadra per separarli Tra Mitrovic e Kamara non corre buon sangue, nonostante i due siano compagni di squadra al Fulham. Dopo il litigio per battere un calcio di rigore nel match contro l’Huddersfield, i due sono venuti alle mani durante una lezione… di yoga. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, ...