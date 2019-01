Enzo Iacchetti racconta Maddalena Corvaglia è stato un’amore folle

musicaetesti.myblog

: Enzo Iacchetti: «Con Maddalena Corvaglia un amore folle, poi ero diventato suo padre» classico amore di vrachetta - vincenzocacace4 : Enzo Iacchetti: «Con Maddalena Corvaglia un amore folle, poi ero diventato suo padre» classico amore di vrachetta - FirstRadioWeb : Enzo Iacchetti: “Maddalena? Ad un certo punto sono diventato suo padre. Cosa cerco adesso…” | FirstRadioWeb - YouFilmsit : Ventinove anni di differenza non sono pochi, anche se tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia si sono sentiti - st… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Intervidal “Corriere della Sera”,ha parlato della sua storia d’amore che c’ètanto tempo fa con: «Avevo 50 anni, lei 21, all’inizio il rapporto andava bene, ma poi lei mi chiedeva: “Andiamo in discoteca?”, io le rispondevo: «Conun amore, poi dopo alcuni anni mi accorsi che la sgridavo per cose stupide. Ero diventato suo padre». “Ci ho passato la vita, ma a suonare, vai da sola”. Le prime notti dormivo, poi arrivava il sabato sera e mi angosciavo. “Perché non rientra?” mi chiedevo sveglio a letto. Erano le sei e lei rincasava felice, aveva appena mangiato la brioche». Pur ammettendo un minimo di gelosia,resta convinto chegli sia rimasta sempre fedele: «Aveva già la testa di una donna, studiava filosofia, ...