Conte: Pil può arrivare a 1,5% nel 2019

Il presidente del Consiglioha detto che quest'anno la crescita dell' Italia potrebbefino all'1,5%, in un'intervista a Bloomberg, a Davos.ha anche sottolineato che non ci sarà nessuna correzione alla Manovra e che il rallentamento della crescita è parte di una tendenza mondiale. Parlando a margine del Forum economico mondiale,il premier ha affermato che la Bce "non ha un potere valutario adeguato" e che sarebbe auspicabile un seggio all'Onu per l'Ue e non a un singolo Stato.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)