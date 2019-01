Barcellona | ecco de Jong | 5° acquisto più costoso nella storia del club

L’ex Barcellona Iniesta nella bufera : ecco il motivo : Nelle ultime ore il centrocampista del Vissel Kobe ed Barcellona Andrés Iniesta è finito nella bufera per aver pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae in compagnia di due persone in “Blackface”, ovvero truccate in modo da assumere i tratti stereotipati di una persona di origine africana, gesto considerato razzista, non sono mancate le polemiche nelle ultime ore. Nel dettaglio Iniesta risulta in compagnia di altre persone ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco a Barcellona per chiudere la pratica : Quinta ed ultima giornata per quanto riguarda l’annata nella Champions League 2018-2019 di Pallanuoto maschile. Domani impegnate tutte e tre le squadre italiane: due trasferte ed una sfida casalinga per le compagini tricolori. Fondamentale, nel Gruppo A, lo scontro in terra spagnola tra Barceloneta e Pro Recco. I liguri lanciano la sfida ai catalani: entrambe le squadre sono prime in graduatoria a quota 12 punti (quattro vittorie ...

Barcellona - il turnover di Valverde preoccupa l’Inter : ecco la probabile formazione dei blaugrana : Nella conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Tottenham, l’allenatore dei blaugrana Ernesto Valverde ha ribadito che la sua squadra, pur essendo già qualificata, si impegnerà al massimo. E rassicura l’Inter, la cui qualificazione dipende anche dal risultato del Camp Nou: “Deve stare tranquilla, non si deve preoccupare per noi, perché è nostra intenzione vincere“. Poi però aggiunge: “Se loro avessero ...

Calciomercato Barcellona - Dembelè non può essere ceduto : ecco perchè : Dal momento del suo arrivo in Catalogna, Ousmane Dembelè ha acceso su di sé i riflettori più per episodi negativi che per le magie sul campo. Tra infortuni e altre problematiche varie di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, la scintilla tra il francese e il Barcellona non è mai scattata davvero. Su di lui è vivo l’interesse del Liverpool di Klopp, suo grande estimatore. Questo, però, non è sufficiente a poter dar via a una vera e ...

Calciomercato Liverpool : ecco l’incredibile clausola anti-Barcellona : Dopo aver visto Coutinho, e ancora prima Suarez, volare verso Barcellona, il Liverpool si è cautelato con una clausola di mercato costosissima. Se i blaugrana volessero ancora trattare un giocatore dei Reds dovrebbero pagare, oltre al prezzo del cartellino, un extra di ben 90 milioni di euro. Secondo il Sun, infatti, a seguito del passaggio di Coutinho al Camp Nou per 130 milioni (esclusi bonus), è stata fissata questa particolare clausola ...

Barcellona - Dembelè in bilico : ecco le cause di un rapporto mai sbocciato : Costato 105 milioni di euro più altri 40 di bonus (30 dei quali già versati al Borussia Dortmund), Ousmane Dembelè avrebbe dovuto rimpiazzare il partente Neymar nel Barcellona. La realtà ha offerto un altro scenario: se il primo anno è stato costellato dagli infortuni (23 presenze in 3 competizioni e 4 gol), il secondo è iniziato meglio dal punto di vista fisico ma non è bastato a far scattare la scintilla tra il classe ’97 e i ...

Barcellona : ecco la strategia per strappare un obiettivo alla Juve : Secondo quanto ricostruisce Sport , il Barcellona sta pianificando quello che potrebbe essere l'assalto decisivo per gennaio al centrocampista classe '95 del Paris Saint Germain Adrien Rabiot . Nel mirino anche di Juve, Milan e ...