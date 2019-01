Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic in lacrime a Domenica Live

people24.myblog

(Di martedì 22 gennaio 2019)sono entrati negli studi di “”, mano nella mano. «Ho saputo cheera stato male, ero in America – dice– Erano dieci anni che non ci vedevamo. Mi hanno avvertita, parlavano di condizioni gravissime. Avevo capito Vittoria, mia figlia, non. Saputo cosa era successo, ho avvertito i ragazzi. Vittoria non poteva partire per questioni di documenti, sono andata con Mario, non volevo lasciarlo in un momento così difficile e siamo partiti. Quando siamo arrivati era veramente impressionante, era in una stanza coperto da un lenzuolo con tutti i tubi. Mi sono messa a piangere subito». Anchequando li ha visti ha pianto. «Poi gli dicevano che poteva tornare a casa e lui diceva che non voleva andare a casa ma a Miami, con me», prosegue, che ora assicura di non volerlo lasciare più. «Anche ...