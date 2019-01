Ubisoft spiega le meccaniche RPG introdotte in Far Cry New Dawn

eurogamer

(Di martedì 22 gennaio 2019) Come riporta VG247.com, Far Cry Newsta introducendo alcuni meccanismi ispirati ai giochi RPG, per la prima volta nella serie.Questo potrebbe non essere immediatamente chiaro guardando i trailer del gioco, quindiha deciso dire cosa significherà questa novità per il suo sparatutto open-world.In una nuova sessione Q&A, il creative director Jean-Sebastien Decant ha sottolineato come questi meccanismi RPG si manifestino nel gioco. "Sarai in grado di fabbricare pistole dotate di un loro rank, e queste pistole saranno utili per combattere contro nemici che avranno anche loro un rank", ha detto Decant.