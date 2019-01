PANTELLERIA | CONTROLLI ALL' ATTIVITA' VENATORIA TRE DENUNCE DEI CARABINIERI

trapaniok

: Pantelleria. Controlli all’attività venatoria: Tre denunce dei Carabinieri - BeliceIt : Pantelleria. Controlli all’attività venatoria: Tre denunce dei Carabinieri - Regalishoppings : Pantelleria. Controlli all’attività venatoria: Tre denunce dei Carabinieri - CampobelloNews : Pantelleria. Controlli all’attività venatoria: Tre denunce dei Carabinieri -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Domenica 20 gennaio 2019, in, iForestali in servizio sull'isola, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione reati in materia ...