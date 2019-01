Mafia | nuova cupola | 7 arresti Ci sono anche il nipote di Greco e il figlio di Lo Piccolo

Mafia - colpo alla Nuova Cupola - si pentono due boss : 7 arresti : La dda di Palermo ha emesso un decreto di fermo nei confronti di sette persone accusate di far parte della ricostituita Commissione di Cosa nostra. Il progetto di ridare vita la Cupola era stato...

Mafia - colpo alla Nuova Cupola - si pentono due boss : 7 arresti : La dda di Palermo ha emesso un decreto di fermo nei confronti di sette persone accusate di far parte della ricostituita Commissione di Cosa nostra. Il progetto di ridare vita la Cupola era stato...

Mafia - blitz contro la nuova Cupola : sette fermi a Palermo : La Dda di Palermo ha emesso un decreto di fermo nei confronti di sette persone accusate di far parte della ricostituita Commissione di Cosa nostra. Tra i fermati ci sono Leandro Greco , nipote di ...

Mafia - colpo alla Nuova Cupola - si pentono due boss : 7 arresti : La dda di Palermo ha emesso un decreto di fermo nei confronti di sette persone accusate di far parte della ricostituita Commissione di Cosa nostra. Il progetto di ridare vita la Cupola era stato ...

Mafia - colpita la nuova cupola. Fermati i nipoti di boss storici come Greco e Lo Piccolo : Le dichiarazioni di due pentiti fanno breccia nell'omertà mafiosa e la Dda di Palermo assesta un colpo decisivo contro il tentativo di ricostituire la Commissione di Cosa nostra. Nell'operazione '...

Mafia - due boss della nuova Cupola si pentono. In manette il nipote del "Papa" e il figlio di Lo Piccolo : Cadono i rampolli dei clan, 7 arresti. Greco giù capo a 28 anni. Parlano Colletti e Bisconti: “Ecco chi governa Cosa nostra”

La culla della Mafia nigeriana La sfida al crimine di Forza Nuova : Roberto Fiore, il leader dei Forza novisti, sfida apertamente la potente mafia nigeriana che ha il suo fortino illegale a Castelvolturno; domenica prossima, di sera, Fiore terrà un comizio contro chi traffica in organi umani, spaccia Segui su affaritaliani.it

Auto incendiata dalla Mafia - Giletti gliene regala una nuova : commozione a "Non è L'Arena" : Puntata emozionante quella di domenica 6 gennaio. In studio Salvatore Battaglia, intermediario assicurativo di Mezzojuso che...

La Mafia gli bruciò l'automobile : Giletti e La7 gliene regalano una nuova : Anna, Ina e Irene Napoli sono tre sorelle imprenditrici agricole in quel di Mezzojuso , in provincia di Palermo. Qui, da anni, subiscono intimidazioni dalla mafia e denunciano di non aver protezioni ...